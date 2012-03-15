لغوروادید روسیه برای شهروندان مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "لودمیلا ووروبیوا" در مصاحبه با خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، با اشاره به اینکه هم اکنون شهروندان روسی امکان دریافت ویزای فرودگاهی و مجوز اقامت 30 روزه در مالزی را دارند، خبراز طرح متقابل دولت روسیه برای لغو روادید شهروندان مالزیایی داد.

وی اظهار امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال 2012 نهایی شود.

به گفته سفیر روسیه در مالزی، در حال حاضر 150 دانشجوی روسی در کشور مالزی مشغول به تحصیل در رشته هایی همچون مطالعات اسلامی هستند.

وی هم چنین اشاره کرد که در حال حاضر بیش از 3 هزار دانشجوی مالزیایی در کشور روسیه مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنان دانشجویان رشته پزشکی می باشند.

روابط روسیه و مالزی درسال های اخیررو به رشد بوده است و حجم مبادلات تجاری بین دو کشورهم اکنون به حدود 2 میلیارد دلاررسیده است.

