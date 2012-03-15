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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

سفیرروسیه خبرداد:

لغوروادید روسیه برای شهروندان مالزی

لغوروادید روسیه برای شهروندان مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: سفیر روسیه در مالزی از تصمیم دولت خود به لغو روادید برای شهروندان مالزیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "لودمیلا ووروبیوا" در مصاحبه با خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، با اشاره به اینکه هم اکنون شهروندان روسی امکان دریافت ویزای فرودگاهی و مجوز اقامت 30 روزه در مالزی را دارند، خبراز طرح متقابل دولت روسیه برای لغو روادید شهروندان مالزیایی داد.

وی اظهار امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال 2012 نهایی شود.

به گفته سفیر روسیه در مالزی، در حال حاضر 150 دانشجوی روسی در کشور مالزی مشغول به تحصیل در رشته هایی همچون مطالعات اسلامی هستند.

وی هم چنین اشاره کرد که در حال حاضر بیش از 3 هزار دانشجوی مالزیایی در کشور روسیه مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنان دانشجویان رشته پزشکی می باشند.

روابط روسیه و مالزی درسال های اخیررو به رشد بوده است و حجم مبادلات تجاری بین دو کشورهم اکنون به حدود 2 میلیارد دلاررسیده است.
 

کد مطلب 1560659

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