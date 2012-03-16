یاران خلعتبری مغلوب حریف استقلال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب با برگزاری سه بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های بنی یاس، عجمان و الجزیره مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

الجزیره که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های استقلال ایران، نسف قارشی ازبکستان و الریان قطر هم‌گروه است جمعه شب در چارچوب هفته پانزدهم از رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های امارات در خانه میزبان الوصل بود. در این بازی که در ورزشگاه "محمد بن زاید" ابوظبی برگزار شد، "ریکاردو اولیویرا" در دقیقه 85 تگ گل پیروزی تیم الجزیره را به ثمر رساند. محمدرضا خلعتبری در این بازی تیم الوصل را همراهی می‌کرد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

- نتایج دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الامارات صفر - بنی یاس 2

گل‌ها: ابراهیم سعید المنصوری (6) و آندری سنگهور (86)

* عجمان 3 - الوحده یک

گل‌ها: تیا اولیور (14)، ولید عبدالله احمد (52) و حسن معتوق (70) برای عجمان و هوگو هنریکه (65) برای الوحده

* الجزیره یک - الوصل صفر

گل: ریکاردو اولیویرا (85)

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز جمعه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

جمعه - 26/12/90

* النصر - دبی

* الشباب - الشارجه

* العین - الاهلی

جدول رده بندی:

1- العین 33 امتیاز

2- الجزیره 29 امتیاز (یک بازی بیشتر) - حریف استقلال

3- النصر 28 امتیاز

4- الشباب 24 امتیاز - حریف پرسپولیس

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11- الشارجه 10 امتیاز

12- دبی 7 امتیاز