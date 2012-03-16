بالگرد سقوط کرده در افغانستان متعلق به ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس نیز ضمن تائید خبر سقوط بالگرد درافغاستان به نقل از مقام های پلیس این کشور آن را متعلق به نیروهای ترکیه حاضر در ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرد.

پیشتر رسانه های دیگر اعلام کرده بودند که این بالگرد متعلق به نیروهای آمریکایی است.

برخی رسانه ها همچنین تعداد کشته های این حادثه را 13 نفر اعلام کرده بودند، اما آسوشیتدپرس تعداد سربازان کشته شده را 10 نفر اعلام کرده است.

گفته می شود که این بالکرد به خانه هایی که در حومه کابل بوده برخورد کرده است.

هنوز از تعداد دقیق کشته های منازلی که این بالگرد به آنها برخورد کرده خبری مخابره نشده است.