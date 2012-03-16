اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر رویانیان مبنی بر اینکه تبانی برخی از بازیکنان تیم فوتسال باشگاه پرسپولیس در بازی با گیتی پسند محرز شده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این پرونده اگر از طریق مقامات رسمی فوتسال به کمیته انضباطی ارجاع داده شود، بلافاصله مورد پیگیری قرار می گیرد و اگر باشگاه پرسپولیس نیز علاوه بر موضعی که اعلام کرده این مطلب را به ما نیز گزارش دهد بازهم با قاطعیت به این پرونده رسیدگی می کنیم.

وی درهمین خصوص افزود: حتی اگر این موضوع به عنوان یک پرونده انضباطی از مراجع دیگری نیز مطرح شود باز هم مورد رسیدگی در کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت چون این پرونده بر اساس ماده 41 آیین نامه انضباطی که در خصوص بحث تبانی در فوتبال است قابل بررسی بوده اما فعلا چنین پرونده ای به دست ما نرسیده است.

رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد: ماده 41 آیین نامه انضباطی در صورت محرز شدن تبانی مواردی از جمله محرومیت های سنگین برای تبانی کنندگان، کسر امتیاز، محرومیت دو تیم و حتی سقوط به دسته پایین تر و استرداد عناوین و جوایز را نیز پیش بینی کرده، اما هنوز در این خصوص پرونده ای در کمیته انضباطی مفتوح نشده است.

در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال تیم پرسپولیس با نتیجه 11 بر 2 مغلوب گیتی پسند اصفهان شد تا این تیم به لطف یک گل‌زده بیشتر بالاتر از تیم شهید منصوری قرچک قهرمان رقابت‌ها شود. به دنبال ثبت این نتیجه در بازی گیتی پسند - پرسپولیس شایعه تبانی سرخپوشان با حریف اصفهانی مطرح شد.