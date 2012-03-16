9 انتصابات جدید در شهرداری کرج انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتصابات جدید، کمالی زاده که پیش از این معاون خدمات شهری شهرداری کرج بود به جای فرصیاد بر کرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری نشست و فرصیاد نیز به عنوان مشاور عمرانی شهردار انتخاب شد.



در انتصابات جدید، سعید صفری که به عنوان مدیر منطقه 3 شهرداری کرج انجام مسئولیت می کرد به عنوان معاون خدمات شهر شهرداری انتخاب شد و صیفی، مدیر سابق منطقه 6 شهرداری کرج به جای صفری به منطقه 3 رفت.



حق محمد لو نیز در این انتصابات مسئولیت مدیریتی خود در منطقه 10 شهرداری کرج را به افرسیاب شجاعی سپرد و خود به منطقه 6 رفت.



همچنین در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی، پور مظاهری مدیر منطقه 4 شهرداری کرج به عنوان مشاور شهردار و سرپرست اداره رفاه منصوب شد و سعیدی کیا نیز به عنوان سرپرست منطقه 4 شهرداری کرج انتخاب شد.



در این جابجایی ها محمودیان که پیش از این معاون منطقه 1 شهرداری کرج بود، مسئولیت کمیسیون ماده 100 را به جای شجاعی عهده دارشد

تعیین تکلیف اراضی و باغات جهانشهر/ افزایش بودجه سازمان پارکها در سال آینده



شهردار کرج از تعیین تکلیف اراضی و باغات جهانشهر خبر داد و گفت: در سال آینده بودجه سازمان پارکهای شهرداری کرج افزایش مطلوبی می یابد.



سید علی آقازاده اظهار داشت: مجموعه باغ فاتح یکی از کامل ترین مجموعه های تفریحی و ورزشی کشور است که با افتتاح آن، در سالهای آینده مسابقات بین المللی و کشوری در این مجموعه برگزار خواهد شد.



وی افزود: مدیریت خوب و مدبرانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، منجر به اجرای پروژه های مختلفی در محل این پارک شد و هم اکنون در اختیار شهروندان قرار گرفته است.



عمر مفید اتوبوس ها با زیرساخت های حمل و نقل رابطه مستقیم دارد/ ناوگان اتوبوسرانی کرج مشکل ندارد



مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه اظهارداشت: عمر مفید اتوبوس ها و میانگین کارایی مفید این ناوگان با چگونگی زیرساخت های شهری ارتباط مستقیم دارد.



مهرداد کیانی، عمر مفید اتوبوس ها در گذشته را هفت سال ذکر کرد و در عین حال افزود: در حال حاضر عمر مفید اتوبوس ها 10 سال است.



وی با تاکید بر آماده سازی زیرساخت های حمل و نقل سطح شهر گفت: در صورتیکه عمر مفید اتوبوس ها 10 سال محاسبه شود نیاز است، زیرساخت ها نیز بر این اساس مطلوب باشد.



60 اتوبوس مسافران را از میدان توحید تا بهشت سکینه (س) جابجا می کنند



معاون بهره برداری سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه با اشاره به فرارسیدن آخرین پنجشنبه سال از استقرار 60 اتوبوس در میدان توحید به منظور جابجایی مسافران از این میدان تا بهشت سکینه خبر داد.



سیامک گلستانی نژاد افزود: تمهیدات سازمان اتوبوسرانی کرج به منظور پوشش مسافران و زوار پنجشنبه آخر سال همچون روال گذشته انجام شده است.



توزیع بیش از 16 تن پرتقال در 4 جایگاه عرضه میوه



نماینده بازرسی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از جمع آوری میوه های غیر دولتی از جایگاه های موقت عرضه میوه شب عید خبرداد.



محسن عبدلی افزود: در جایگاه های موقت عرضه میوه ایام پایانی سال فقط میوه های دولتی با نرخ مصوب به مردم عرضه می شود.

حضور دائم پرسنل راهور در پایانه شهید کلانتری



قائم مقام سازمان پایانه های شهرداری کرج از راه اندازی پاسگاه ویژه پایانه شهید کلانتری به طور شبانه روزی خبرداد.



عباس هاشمیان افزود: پاسگاه ویژه پایانه شهید کلانتری با همکاری فرمانده نیروی انتظامی در این پایانه راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی پاسگاه ویژه پایانه را اعمال قانون و برقراری نظم و مقررات در این مجموعه مسافرتی ذکر کرد.



وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور سفری آرام برای مسافران، گفت: استقرار پاسگاه شبانه روزی شهید کلانتری با توجه به حجم بالای مسافر در این پایانه امری ضروری است.



توزیع 300 تن سیب شب عید در بازارهای تحت پوشش سازمان میادین/ عرضه سیب شب عید با قیمت هزار و 750 تومان



مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج خبرداد: روز جاری 300 تن سیب در بازارهای روز و جایگاه های عرضه موقت میوه ایام پایانی سال توزیع شد.



علیرضا عسگری با اشاره به ذخیره سازی 800 تن سیب شب عید در سردخانه میوه مهرشهر افزود: طی روز جاری از این میزان میوه 300 تن بین مجموعه بازارها و جایگاه های موقت عرضه میوه توزیع می شود.



باغهای جهانشهر از حالت مخروبه درآمد/ افتتاح پارک ابن سینا



عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه از سوی سازمان پارکها و فضای سبز باغهای جهانشهر از حالت مخروبه درآمد، خبر داد و گفت: طی چند روز آینده پارک ابن سینا در منطقه 6 افتتاح می شود.



رضا شریفی در مراسم افتتاح باغ فاتح منطقه یک شهرداری کرج اظهار داشت: در روزهای پایانی سال جاری مقرر شده است که خوشبختانه شهرداری کرج، اقدام به اجرای پروژه های مختلفی برای خدمت بیشتتر به شهروندان کرده است.



10میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی پارک های محله ای این منطقه اختصاص یافت



مدیر منطقه 3 کرج گفت: 10 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی پارک های محله ای دراین منطقه اختصاص یافت.



سعید صفری اظهارداشت: اولویت برنامه این شهرداری برای سال آینده بازسازی پارکهای محله ای از جمله فاز دوم پارک نسترن امسال با اعتبار 7 میلیارد ریال انجام شده و طبق برنامه ریزی با سازمان پارکها وفضای سبز کرج پیش بینی شده تا

پایان سال آینده بتوانیم این پارک را به بهره برداری برسانیم.



وی افزود: برای احداث این پارک 15میلیاردریال اعتبار لازم است.