احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالیکه مسابقات کشتی فرنگی جام بین المللی سراکوف به میزبانی کشور بلغارستان برگزار میشود، برنامه مسابقات اوزان مختلف در حالی اعلام شد که حریفان کشتی گیر قمی فردا مشخص میشوند.
وی ادامه داد: تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در حالی با ترکیبی متشکل از 25 کشتی گیر عازم پیکارهای بین المللی بلغارستان شده اند که تیم ملی کشتی فرنگی در جام سیراکوف و تیم ملی کشتی آزاد در جام علی اف این کشور رقابت می کنند.
برگزاری همزمان جام سیراکوف و ایوان علیاف بلغارستان
دبیر هیئت کشتی قم اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد و فرنگی جام سیراکوف و ایوان علیاف بلغارستان روزهای بیست و ششم تا بیست و هشتم اسفندماه و در رده سنی جوانان در شهر وارنای بلغارستان برگزار میشود.
وی ابراز داشت: روز پنجشنبه بیست و پنجم اسفندماه آیین وزن کشی اوزان 74 و 96 کیلوگرم رشته آزاد و اوزان 66 و 120 کیلوگرم رشته فرنگی به انجام رسید و کشتی گیران این اوزان از امروز برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفته اند.
رضایی یاد آور شد: این در حالی است که در حین برگزاری مسابقات مقدماتی چهار وزن اول هر دو رشته آزاد و فرنگی، آیین وزن کشی اوزان 55، 66، 84 کیلوگرم کشتی آزاد و 50، 60 و 74 کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به حضور کشتی گیر قمی در تیم ملی، بیان داشت: بعد از موفقیت در مسابقات جوانان کشور، علی زینتی رفاه در وزن 84 کیلوگرم رشته کشتی فرنگی، در قالب تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان در این دوره از رقابت ها حضور دارد.
اختلاف 90 دقیقه ای ساعت تهران با وارنا
دبیر هیئت کشتی قم ادامه داد: امشب رقابتهای ردهبندی و فینال چهار وزن اول در حالی برگزار می شود که روز شنبه بیست و هفتم اسفندماه و از ساعت 9 تا 13مسابقات مقدماتی 6 وزن دوم آغاز میشود، ضمن اینکه از ساعت 15 تا 15:30 وزنکشی اوزان 50، 60 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد و 55، 84 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی صورت می گیرد.
رضایی بیان کرد: همچنین از ساعت 17 تا 20 رقابتهای ردهبندی و فینال شش وزن دوم و روز یکشنبه 28 اسفندماه از ساعت 9 تا 13مسابقات مقدماتی 6 وزن باقیمانده و از ساعت 16 تا 19مسابقات ردهبندی و فینال 6 وزن باقیمانده برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: اختلاف ساعت تهران با وارنا 90 دقیقه است بصورتی که ساعت 9 به وقت وارنا، 10:30 به وقت تهران است و امیدواریم با این شرایط کشتی گیران خوب و ارزنده کشورمان بتوانند در این دوره از رقابت ها به مقام دست یابند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: علی زینتی رفاه، کشتی گیر فرنگی کار قمی از فردا در پیکارهای جام بین المللی سیراکوف کشتی میگیرد.
احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالیکه مسابقات کشتی فرنگی جام بین المللی سراکوف به میزبانی کشور بلغارستان برگزار میشود، برنامه مسابقات اوزان مختلف در حالی اعلام شد که حریفان کشتی گیر قمی فردا مشخص میشوند.
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