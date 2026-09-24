فرماندار عسلویه: برای حفظ ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر پنجشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: شهدای عزیز ما جان خود را فدا کردند تا ایران اسلامی امروز سربلند و استوار بایستد و مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: امنیت امروز کشور حاصل ایستادگی و تلاش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است؛ نیروهای دریایی، هوایی، ارتش، سپاه، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که در مقاطع مختلف در برابر تجاوزات دشمن ایستادگی کردند و در این مسیر شهدای بسیاری تقدیم انقلاب و میهن اسلامی شد.

فرماندار عسلویه ادامه داد: امروز در کنار شهدایی جمع شده‌ایم که اگرچه در میان ما حضور ندارند، اما یاد و نامشان همواره زنده است و امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری آنان است.

پاسالار با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام ملی تصریح کرد: در کنار این شهدا عهد و پیمان می‌بندیم که برای پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، حفظ آب و خاک و صیانت از کیان کشور، هرکس به اندازه توان، مسئولیت و جایگاه خود تلاش کند و از هیچ کوششی دریغ نکند.

وی با قدردانی از همراهی مردم با نیروهای مسلح گفت: مردم ایران در شرایط مختلف با ایستادگی و حضور خود از نیروهای مسلح حمایت و پشتیبانی کرده‌اند و این همراهی مردم، قوت قلبی برای همه خدمتگزاران کشور و به‌ویژه نیروهایی است که در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند.

فرماندار عسلویه همچنین با اشاره به سخنان شب گذشته رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: حضور و سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با صلابت از حقوق و منافع ملت ایران دفاع می‌کند و در عین حال بر دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری برای تأمین صلح و امنیت تأکید دارد.

نیروهای مسلح امنیت و اقتدار کشور هستند

وی افزود: همان‌گونه که رئیس‌جمهور تأکید کرد، امنیت پایدار از مسیر زور و فشار به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند اعتمادسازی، احترام متقابل و همکاری میان کشورهاست. این حضور دیپلماتیک در کنار ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم، بیانگر ظرفیت‌های مختلف کشور برای دفاع از منافع ملی است.



پاسالار با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در کنار نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و نیروهای اداری و اجرایی نیز در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم هستند و هر یک در جایگاه خود وظیفه دارند برای حفظ امنیت، آرامش و رفاه مردم تلاش کنند.



وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح امنیت و اقتدار کشور هستند و اجازه نداده‌اند حتی ذره‌ای از خاک ایران اسلامی در اختیار دشمن قرار گیرد. در این مسیر آسیب‌ها و هزینه‌هایی نیز متحمل شده‌ایم، اما تمامیت ارضی کشور حفظ شده است.

فرماندار عسلویه در پایان تأکید کرد: ما در دولت خود را پشتیبان مردم و نیروهای مسلح می‌دانیم و در حد توان برای حمایت از مردم و تقویت نیروهای مسلح تلاش خواهیم کرد.

پاسالار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: امروز در کنار این شهدا و در کنار همه ارکان حاکمیت و دولت، عهد و پیمان می‌بندیم که هرکس به اندازه توان و مسئولیت خود برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از این آب و خاک تلاش کند.

وی در پایان گفت: جان می‌دهیم، خون می‌دهیم، اما خاکمان را نمی‌دهیم.