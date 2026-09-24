به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان بوشهر اظهار کرد: در جریان جنگ، ۱۳۱ فضای آموزشی در استان بوشهر آسیب دیده است و برای بازسازی و آماده‌سازی این فضاها، مجموعه آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت خیرین، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری اقدامات لازم است.

وی همچنین از مشارکت خیرین در اجرای طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» خبر داد و گفت: در این طرح، با هدف فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان نیازمند و مناطق کمتر برخوردار، ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

شعرانی افزود: تاکنون پنج میلیارد ریال از سوی خیرین نیک‌اندیش برای طرح کارت نشاط دانش‌آموزی اختصاص یافته و در نخستین مرحله نیز ۱۵ میلیون ریال برای هر دانش‌آموز نیازمند جامعه هدف در کارت نشاط آنان واریز شده است.

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به تجربه موفق استان در اجرای طرح‌های عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: قرارگاه عدالت آموزشی و پرورشی استان بوشهر در سال گذشته در نهضت مدرسه‌سازی و اجرای طرح شهید عجمیان، رتبه نخست کشور را به دست آورد و در قالب این طرح، اقدامات متعددی برای بهسازی و شاداب‌سازی مدارس استان انجام شده است.

وی با اشاره به یکی از اقدامات این طرح گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، هزار مترمربع سرامیک نیز برای استفاده در مدارس استان تأمین و توزیع شده است.



شعرانی تأکید کرد: آنچه امروز در بوشهر در حوزه مدرسه‌سازی، بازسازی فضاهای آسیب‌دیده، تجهیز مدارس و حمایت مستقیم از دانش‌آموزان شاهد هستیم، حاصل همراهی مجموعه‌ای از خیرین، فرهنگیان، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مسئول است.



وی گفت: مدرسه فقط دیوار و سقف نیست؛ هر پنجره‌ای که دوباره نصب می‌شود، هر کلاس درسی که بازسازی می‌شود و هر دانش‌آموزی که با یک کیف و دفتر تازه راهی مدرسه می‌شود، بخشی از امید به آینده این سرزمین را دوباره زنده می‌کند.

بازگشت مدارس به شرایط مناسب آموزشی

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان بوشهر اظهار کرد: خیرین بوشهری در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در کنار آموزش و پرورش و دانش‌آموزان ایستاده‌اند و در شرایط دشوار نیز از کمک به مدارس و دانش‌آموزان دریغ نمی‌کنند.

عبدالرحمن پرتوی سنگی افزود: در پی آسیب‌های واردشده به فضاهای آموزشی استان در جریان جنگ، اکبر ابراهیمی و ابراهیم عسکریان با اهدای ۱۸ هزار مترمربع شیشه برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده، در تأمین یکی از نیازهای فوری این مدارس مشارکت کردند.

پرتوی سنگی ادامه داد: همچنین خیرین مدرسه‌ساز ۱۲۰ میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ در استان بوشهر اختصاص داده‌اند تا با استفاده از این ظرفیت، روند بازگشت مدارس به شرایط مناسب آموزشی سرعت گیرد.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان بوشهر همچنین از اهدای ۴ میلیارد ریال لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و گفت: حمایت از دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، یکی از اولویت‌های مهم خیرین استان است.