  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

یک واحد مسکونی ویژه خانواده معسر در چناران افتتاح شد

یک واحد مسکونی ویژه خانواده معسر در چناران افتتاح شد

چناران- یک واحد مسکونی ویژه خانواده معسر در چناران همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس یک واحد مسکونی ویژه خانواده‌ معسر در چناران به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و خیرین به بهره‌برداری رسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران در آیین افتتاح این مسکن ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: یکی از زیباترین جلوه‌های فرهنگ دفاع مقدس، روحیه ایثار، فداکاری و بی‌منت خدمت کردن به مردم است و امروز همین فرهنگ در عرصه محرومیت‌ زدایی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند ادامه دارد.

سرهنگ پاسدار محمود حامد اذعان کرد: افتتاح این واحد مسکونی ثمره همدلی مجموعه‌هایی است که دغدغه آرامش و عزتمندی خانواده‌های کم‌برخوردار را دارند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و خیرین هرکدام بخشی از این مسیر را بر عهده گرفتند تا یک خانواده نیازمند از نعمت سرپناهی امن و مناسب برخوردار شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: گروه‌های جهادی نشان داده‌اند که خدمت به مردم برای آنان یک باور اعتقادی است و در هر عرصه‌ای که نیاز مردم وجود داشته باشد، جهادگران با روحیه‌ای انقلابی و خستگی‌ناپذیر پای کار می‌آیند.

حامد ادامه داد: میدان خدمت به مردم، ساخت مسکن، محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از زندگی خانواده‌ها همان روحیه‌ای است که جوانان جهادی برای ساختن و آبادانی کشور پای کار آورده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هر خدمتی که در ساخت این خانه به کار رفته، بخشی از یک حرکت بزرگ برای حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند است و امیدواریم با استمرار این همکاری‌، شاهد اجرای طرحهای بیشتری در حوزه مسکن محرومان و رفع نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان باشیم.

کد مطلب 6957736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها