مسئولان به وضعیت گرانی در جامعه توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: سال 90 سالی باشکوه در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و...برای کشور بود.

وی ادامه داد: دشمنان هر چقدر تلاش کردند ملت ایران را از پیشرفت با ابرازهای مختلف بازدارند ولی در هدف خود شکست خورد و این ملت ایران بود که پیروز شد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: در سال 90 حوادث تلخی در کشور نیز به وقوع پیوست که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی یکی از بدترین آنها بود.

وی افزود: گرانی روز افزون در جامعه و در آستانه سال جدید، بدون تردید دولت و مسئولان بانک مرکزی در ایجاد این آشفتگی به خصوص در بازار طلا و ارز مقصرند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تاکنون جواب قانع کننده‌ای برای مردم ارائه نکرده و این گرانی همچنان گریبانگیر ملت ایران اسلامی است.