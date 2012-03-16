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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

حجت الاسلام لطفی:

مسئولان به وضعیت گرانی در جامعه توجه کنند

مسئولان به وضعیت گرانی در جامعه توجه کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: مسئولان باید به وضعیت گرانی در جامعه به خصوص در آستانه سال نو توجه بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: سال 90 سالی باشکوه در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و...برای کشور بود.

وی ادامه داد: دشمنان هر چقدر تلاش کردند ملت ایران را از پیشرفت با ابرازهای مختلف بازدارند ولی در هدف خود شکست خورد و این ملت ایران بود که پیروز شد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: در سال 90 حوادث تلخی در کشور نیز به وقوع پیوست که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی یکی از بدترین آنها بود.

وی افزود: گرانی روز افزون در جامعه و در آستانه سال جدید، بدون تردید دولت و مسئولان بانک مرکزی در ایجاد این آشفتگی به خصوص در بازار طلا و ارز مقصرند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تاکنون جواب قانع کننده‌ای برای مردم ارائه نکرده و این گرانی همچنان گریبانگیر ملت ایران اسلامی است.

کد مطلب 1561282

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