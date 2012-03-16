به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی قبل از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از تولید فیلم‌های داستانی در شبکه جهانی الکوثر در سال 1391 خبر داد و اظهار داشت: این فیلم ها با همکاری نهادهای دیگر هنری با موضوعاتی مانند بیداری اسلامی، فلسطین و ... تولید خواهد شد و اقدامات اولیه آن صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: در سال آینده برنامه های این شبکه با محوریت تقریب فعالانه میان مذاهب اسلامی گسترش خواهد یافت و تلاش ما انتشار معارف اهلبیت(ع) در کشورهای اسلامی برای تقویت بیشتر تقریب است.



مدیر گروه معارف شبکه جهانی الکوثر، گستره مخاطبان این شبکه را وسیع دانست و اظهار داشت: این شبکه مخاطبان بسیار زیادی در کشورهای عربی و اسلامی دارد و برخی برنامه های کارشناسی و مذهبی آن مخاطبانی فراتر از فیلم و سریال دارد.



وی با اشاره به برنامه های سال آینده این شبکه اضافه کرد: این شبکه از ابتدای سال 91 هم با تغییرات محتوایی و فرمی برنامه های دینی و قرآنی خود را توسعه خواهد داد و از جمله برنامه های آن مجله قرآنی است که اجرا خواهد شد و اخبار قرآنی در بخشی از آن ارایه می شود.



رضایی با اشاره به دفاتر این شبکه در خارج کشور تصریح کرد: این شبکه در کشورهای زیادی از جمله لبنان، سوریه و پاکستان دفتر دارد و دفتر مصر هم به زودی راه اندازی خواهد شد.



وی با اشاره به سیاست های این برنامه اظهار داشت: رویکرد این رسانه اجرای برنامه های مختلف با رویکرد تقریب فعالانه میان مذاهب اسلامی است تا صادرکننده معارف قرآنی و فرهنگ اهل بیت(ع) به کشورهای اسلامی باشیم.



وی از تداوم برگزاری مسابقات قرآن للمتقین مفازا در سال های آینده نیز خبرداد.

چهارمین دوره مسابقات قرآن شبکه الکوثر با حضور 200 نفر برگزار شد و در نهایت پنج نفر از پنج کشور اسلامی موفق به راهیابی به مرحله فینال این مسابقات شدند که شب گذشته در مراسمی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تجلیل شدند.