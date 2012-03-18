خبرنگاران نقش مهمی در شناسایی توانمندیها و محدودیتها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در شهرداری باقرشهر افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین دولت و ملت به شمار می روند و اصحاب رسانه سنگر دفاع فرهنگی کشور در مقابل توطئه های دشمنان داخلی و خارجی محسوب می شوند.

انعکاس و پیگیری مشکلات و محدودیتها در رسانه استانی ضرورت دارد

وی بیان داشت: نقش رسانه ملی در تنویر افکار عمومی و آگاه کردن مردم بسیار مؤثر است و انعکاس و پیگیری مشکلات و محدودیتها در رسانه استانی ضرورت دارد.

این مسئول ادامه داد: رسانه های گروهی درعرصه اطلاع رسانی و انعکاس توانمندیها و خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان نظام اسلامی نقش حساسی برعهده دارند.

وی یکی از مهمترین مأموریتهای خبرنگاران را انتقال تجربه یک نسل حماسه ساز به نسلهای آینده دانست و گفت: اصحاب قلم باید با شناخت و بررسی نیازها و خواسته های مردم به منظور فرهنگ سازی سالم و نقش آفرینی برای رفع مشکلات گام بردارند.

امانتداری سرلوحه کار خبرنگاری است

سعادتمند افزود: کار خبرنگاری یک فعالیت تخصصی است که باید امانتداری را سرلوحه کار خویش قرار دهند و همچنین حفظ مسائل ارزشی اسلام و نظام را رعایت کنند.

عضو شورای اسلامی باقر شهر نیز در ادامه این مراسم گفت: خبرنگار صدای مردم است که مشکلات را به مسئولان انعکاس می دهد.

سید میر جلال موسوی ادامه داد: بزرگترین رسالت خبرنگار صداقت در نحوه و تنظیم و انعکاس صحیح اخبار است.

وی با اشاره به لزوم تلفیق بینش، دانش و صداقت در عرصه ی اطلاع رسانی گفت: هیچ شخص و نهاد حقوقی نباید نقد سازنده خبرنگاران را زیر سئوال ببرد و رسانه را تهدید کند.