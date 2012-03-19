  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

نوروز شبکه شما شیرین تر از قند می‌شود

نوروز شبکه شما شیرین تر از قند می‌شود

مجموعه انیمیشن "حکایات سعدی؛ شیرین تر از قند" شامل حکایت‌های شیرین و پند آموز گلستان و بوستان شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی در 26 قسمت 13 دقیقه‌در ایام نوروز هر روز در دو بخش از شبکه شما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروش خادمی، تهیه‌کننده و کارگردان این انیمیشن گفت: مراحل پیش تولید این مجموعه از ابتدای سال 1386 آغاز و در تیر ماه همان سال در واحد پویانمایی مرکز فارس و با استفاده از تکنیک سه بعدی رایانه‌ای وارد مرحله تولید شد.

وی افزود: از آنجا که آثار سعدی، متون خواندنی هستند، بنابراین هر حکایت با طرح داستانی مجزا، به شکل اجرایی درآمده است. به همین جهت ابتدا حکایات مناسب برای تولید از میان گلستان و بوستان انتخاب و با نظارت شورای فیلمنامه صدا و سیمای مرکز فارس، توسط نویسندگان مجموعه، به فیلمنامه تبدیل شده است. حکایات کار شده تقریبا تمامی باب‌های گلستان و بوستان را در بر می‌گیرد و هدف آن آشنا کردن نوجوانان و جوانان با آثار این ادیب شهیر شیرازی به کمک هنر انیمیشن است.

این تهیه‌کننده و کارگردان به ویژگی‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت: برای تولید این مجموعه 71 شخصیت سه بعدی و 42 لوکیشن متنوع ساخته شده است که این در کمتر مجموعه انیمیشن سه بعدی تولیدی در کشور دیده می‌شود.

خادمی  ادامه داد: در بخش‌هایی از جلوه‌های ویژه بصری و هیجانی همچون آتش سوزی، باران و طوفان، برف و بوران، پردازش مایعات و ... با رعایت استاندارد کیفی استفاده گردیده که به زیبایی کار افزوده است.

وی تصریح کرد: متحرک سازی و تدوین تصویری این مجموعه در مهرماه 1389 پایان پذیرفت و در بهمن و اسفند 1389 در واحد دوبلاژ شبکه اول سیما دوبله گردید و در سال 90 مراحل آماده سازی آن انجام شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان اشاره کرد: مجموعه انیمیشن "حکایات سعدی؛ شیرین تر از قند" ایام نوروز در  ساعات 16:30 و 21:50 از  آنتن شبکه شما پخش خواهد شد.

عوامل تولید مجموعه انیمیشن "حکایت‌های سعدی" عبارتند از ناظر کیفی: سیدمحمدحسن نبوی زاده، نویسندگان: کیوان اصلاح پذیر، نسرین جغتایی، صادق دهقان، آسیه امام رضایی، مدلسازان: علی معین، میثم قاجاری، عرفان دستور نژاد، محمد علی پور نواب، علیرضا جابریان، صابر اسدی، عدنان دلخسته، متحرک سازان: مصطفی خادمی، پویا برهان، میثم قاجاری، علی معین، آهنگساز: علی آتش افروز و تدوین: سروش خادمی.

کد خبر 1562566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها