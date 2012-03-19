به گزارش خبرگزاری مهر، سروش خادمی، تهیه‌کننده و کارگردان این انیمیشن گفت: مراحل پیش تولید این مجموعه از ابتدای سال 1386 آغاز و در تیر ماه همان سال در واحد پویانمایی مرکز فارس و با استفاده از تکنیک سه بعدی رایانه‌ای وارد مرحله تولید شد.

وی افزود: از آنجا که آثار سعدی، متون خواندنی هستند، بنابراین هر حکایت با طرح داستانی مجزا، به شکل اجرایی درآمده است. به همین جهت ابتدا حکایات مناسب برای تولید از میان گلستان و بوستان انتخاب و با نظارت شورای فیلمنامه صدا و سیمای مرکز فارس، توسط نویسندگان مجموعه، به فیلمنامه تبدیل شده است. حکایات کار شده تقریبا تمامی باب‌های گلستان و بوستان را در بر می‌گیرد و هدف آن آشنا کردن نوجوانان و جوانان با آثار این ادیب شهیر شیرازی به کمک هنر انیمیشن است.

این تهیه‌کننده و کارگردان به ویژگی‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت: برای تولید این مجموعه 71 شخصیت سه بعدی و 42 لوکیشن متنوع ساخته شده است که این در کمتر مجموعه انیمیشن سه بعدی تولیدی در کشور دیده می‌شود.

خادمی ادامه داد: در بخش‌هایی از جلوه‌های ویژه بصری و هیجانی همچون آتش سوزی، باران و طوفان، برف و بوران، پردازش مایعات و ... با رعایت استاندارد کیفی استفاده گردیده که به زیبایی کار افزوده است.

وی تصریح کرد: متحرک سازی و تدوین تصویری این مجموعه در مهرماه 1389 پایان پذیرفت و در بهمن و اسفند 1389 در واحد دوبلاژ شبکه اول سیما دوبله گردید و در سال 90 مراحل آماده سازی آن انجام شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان اشاره کرد: مجموعه انیمیشن "حکایات سعدی؛ شیرین تر از قند" ایام نوروز در ساعات 16:30 و 21:50 از آنتن شبکه شما پخش خواهد شد.

عوامل تولید مجموعه انیمیشن "حکایت‌های سعدی" عبارتند از ناظر کیفی: سیدمحمدحسن نبوی زاده، نویسندگان: کیوان اصلاح پذیر، نسرین جغتایی، صادق دهقان، آسیه امام رضایی، مدلسازان: علی معین، میثم قاجاری، عرفان دستور نژاد، محمد علی پور نواب، علیرضا جابریان، صابر اسدی، عدنان دلخسته، متحرک سازان: مصطفی خادمی، پویا برهان، میثم قاجاری، علی معین، آهنگساز: علی آتش افروز و تدوین: سروش خادمی.