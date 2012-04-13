۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

شفیعی خبر داد:

بیش از پنج میلیارد تومان به طرحهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص پنج میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به طرحهای ورزشی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: این طرحها شامل 30 زمین روستایی، هفت سالن سقف کوتاه، تکمیل پیست اسکی کاکان یاسوج، سالن ورزشی دهدشت، احداث دوسالن در روستاهای پرجمعیت، تکمیل استادیوم 15هزار نفری یاسوج، احداث مجموعه جانبازان و معلولین، تکمیل سالنهای ورزشی و احداث و تجهیز سرای کوهنوردان شهر سی سخت است.

وی همچنین بیان کرد: سالن های ورزشی "اسفندان" و "قلعه رئیسی" و سالن شطرنج شهرستان گچساران بزودی افتتاح خواهند شد.

شفیعی اظهار داشت: طرح احداث شش زمین روستایی در شهرستان گچساران هم درآینده ای نزدیک کلنگ زنی می شود.

وی همچنین از کسب عناوین برتر ادارات ورزش و جوانان شهرستان بویراحمد، بهمئی، باشت و دنا در بیمه کردن ورزشکاران خبر داد و گفت: بخش های سوق، سرفاریاب، لنده، لوداب و دیشموک در رشد سرانه بیمه ورزشی در سال 1390 رتبه های برتر را کسب کردند.

