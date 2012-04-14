به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، "خالد البطش" گفت : جنبش جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروههای فلسطینی می توانند ضربات مهلکی را بر رژیم صهیونیستی وارد کنند.

وی با اشاره به تغییر موازنه قوا در منطقه افزود: اسرائیل به خوبی می داند که جنگ آینده فقط با حزب الله و مقاومت فلسطین نیست و نیز آگاه است که همپیمانانش همانند مصر و تونس در منطقه را از دست داده است.

البطش تاکید کرد: مقاومت هم اکنون در بهترین شرایط خود به سر می برد و در ماجراجویی اخیر صهیونیستها عملکرد خوبی داشت.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت : مقاومت از تجربه عملیات سرب گداخته استفاده کرد و خود را برای مقابله احتمالی با رژیم صهیونیستی تجهیز کرده است.

وی درباره روابط جهاد اسلامی با ایران افزود: ایران کشور اسلامی مهمی در منطقه است و از مقاومت و آرمان فلسطین حمایت می کند.

البطش با اشاره به اوضاع داخلی سوریه گفت : ما مخالف دخالت خارجی در امور سوریه هستیم و از اصلاحات در این کشور حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: ما مخالفت دخالت منطقه ای و خارجی در امور سوریه هستیم و خواستار توقف خونریزی ها و شروع گفتگوهای داخلی هستیم.

از سوی دیگرجنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان پنج عضو حماس را در کرانه باختری بازداشت کرده اند.

خبر دیگر اینکه "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در نامه ای به "بنیامین نتانیاهو" اعلام کرد: تو ما را از قدرت خارج کردی، زیرا ما قبلا قدرت اندکی داشتیم، اما اکنون قدرتی نداریم.

از سوی دیگر"عیسی قراقع" وزیر اسیران و آزادگان فلسطین تاکید کرد: وضع زندانیان بسیار وخیم و خطرناک است و رژیم صهیونیستی از این طریق انتقام می گیرد.