به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر شنبه به همراه رئیس جهاد کشاورزی بخش ارم، از شماری از واحدهای تولیدی و دامی سطح این بخش، شامل مرغداری، گاوداری سنتی و یژه واحد پرورش شترمرغ، بازدید کرد.

بخشدار ارم در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری اقتصادی و رونق تولید از اولویت‌های بخشداری است، اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی، دامپروری و طیور، اولویت جدی بخشداری است و از هر طرحی که موجب رونق تولید، اشتغال‌زایی پایدار و افزایش درآمد خانوارهای بخش ارم شود، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: بخش ارم ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه دامپروری، مرغداری و پرورش شترمرغ دارد و باید با همکاری جهاد کشاورزی، موانع پیش روی تولیدکنندگان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام عملی شود.

جعفری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی و امنیت شغلی منطقه، تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که مسیر اداری هموار است و حمایت‌ها واقعی است، سرمایه‌گذاری در بخش افزایش می‌یابد و همین امر به توسعه اقتصادی، ماندگاری جمعیت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌کند.

بخشدار ارم در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف مرغداری بازدید و در جریان روند تولید، ظرفیت موجود، وضعیت خوراک، مسائل بهداشتی و دغدغه‌های صاحبان این واحد قرار گرفت.

وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان برای افزایش بهره‌وری و رفع موانع تأکید کرد.

در بازدید از گاوداری سنتی نیز، بخشدار ارم با دامداران گفت‌وگو کرد و نقش این واحدها را در تأمین امنیت غذایی، اشتغال خانوارهای روستایی و حفظ اقتصاد دامی منطقه مهم ارزیابی کرد.

وی بر لزوم حمایت از دامداران سنتی، ارائه خدمات فنی و دامپزشکی، و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌ها و تسهیلات حمایتی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این بازدید، واحد پرورش شترمرغ بخش ارم مورد بررسی قرار گرفت و بخشدار ارم با اشاره به مزیت‌های پرورش شترمرغ از جمله کم‌آب‌بر بودن، مقاومت نسبی به شرایط محیطی، ارزش غذایی گوشت و ظرفیت استفاده از پوست، پر و سایر محصولات جانبی، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی بخش دانست و بر حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران این عرصه تأکید کرد.

بخشدار ارم در پایان این بازدید، از تلاش‌های فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، مرغداری و پرورش شترمرغ در بخش ارم قدردانی کرد و بر تداوم بازدیدهای میدانی، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و همکاری متقابل میان بخشداری، جهاد کشاورزی و بهره‌برداران تأکید کرد.

رئیس جهاد کشاورزی بخش ارم نیز در این بازدید با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های حمایتی این نهاد، بر آمادگی جهاد کشاورزی برای ارائه مشاوره فنی، آموزش بهره‌برداران، تسهیل امور اداری و معرفی تولیدکنندگان به نهادهای حمایتی تأکید کرد.



وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی بخش ارم آمادگی دارد در زمینه آموزش، مشاوره فنی، تسهیل صدور مجوزها و معرفی بهره‌برداران به نهادهای حمایتی، در کنار تولیدکنندگان باشد تا مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در بخش هموارتر شود.

