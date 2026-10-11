رضایی: قدرت ملی پشتوانه اصلی دیپلماسی و امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شنبه شب در جمع اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: دشمن با ارزیابی تحولات منطقه‌ای، وضعیت گروه‌های مقاومت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخل ایران، به این جمع‌بندی رسیده بود که شرایط برای افزایش فشار و ضربه زدن به کشور فراهم است؛ اما مقاومت مردم و عملکرد نیروهای مسلح، این محاسبات را با چالش مواجه کرد.

وی افزود: تصور تضعیف ایران و امکان تحمیل اراده خارجی، از عوامل مؤثر در تصمیم دشمن برای آغاز جنگ بود؛ درحالی‌که تجربه این تحولات نشان داد ارزیابی طرف مقابل از توان و ظرفیت ایران با واقعیت‌های میدان فاصله داشته است.

تنگه هرمز؛ ظرفیت راهبردی ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: این آبراه علاوه بر جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی انرژی، از اهمیت راهبردی و امنیتی برخوردار است و نحوه مدیریت تردد کشتی‌ها در آن، با منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد.

رضایی با تأکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت راهبردی تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره تنگه هرمز باید با توجه به ملاحظات امنیتی و منافع کشور انجام شود و تحولات اخیر اهمیت این آبراه را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته نمایان کرده است.

دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت کارآمد نیست

وی با اشاره به روند مذاکرات و پیشنهادهای مطرح‌شده برای دستیابی به تفاهم، اظهار کرد: مذاکره و گفت‌وگو در سیاست خارجی اهمیت دارد، اما دیپلماسی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که از پشتوانه قدرت برخوردار شود.

رضایی با بیان اینکه نمی‌توان احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را نادیده گرفت، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و ارتقای توان بازدارندگی کشور تأکید کرد و توان موشکی و ظرفیت‌های هسته‌ای را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست.

ضرورت تقویت اقتصاد و انسجام داخلی

این نماینده مجلس گفت: مشکلات اقتصادی، تورم و نارضایتی‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که می‌تواند در محاسبات دشمن مورد توجه قرار گیرد؛ ازاین‌رو، رسیدگی به مطالبات مردم و تقویت توان اقتصادی باید در کنار آمادگی دفاعی دنبال شود.

رضایی تأکید کرد: قدرت ملی تنها به توان نظامی محدود نیست و قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز در تأمین امنیت و حفظ استقلال کشور نقش دارد. از این منظر، تقویت انسجام داخلی و هماهنگی میان ظرفیت‌های دفاعی و دیپلماتیک، برای صیانت از منافع ملی ضروری است.