هر 80 دقیقه یک خودکشی؛ وضعیت کهنه سربازان مایه ننگ آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : به طور میانگین از جمع نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان و عراق در هر یک روز و نیم ( 36 ساعت ) یک نفر بر اثر عوامل مختلف ( انفجار، شلیک مستقیم و ...) کشته می شود و این در حالی است که در هر 80 دقیقه یک کهنه سرباز آمریکایی دست به خودکشی می زند.

برهمین اساس و به طور میانگین هرساله شش هزار و500 کهنه سربازآمریکایی دست به خودکشی می زنند که این آمار بسیار بیشتر از تعداد کل کشته های ارتش آمریکا در افغانستان و عراق است.

این روزنامه با اشاره به چند مورد از خودکشی هایی که اخیرا توسط نظامیان باسابقه آمریکایی صورت گرفته می نویسد : یک دلیل خودکشی کهنه سربازان ممکن است مشکلات روانی باشد که پس ازجراحت به آنها دست داده است. البته باید به خودکشی، موارد دیگری چون جنایتها و بی قانونی های متعدد که اغلب کم اهمیت جلوه داده می شوند، اضافه کرد.

به نوشته نیویورک تایمز، باید به فشارهای روانی مواردی چون شرایطی که کهنه سربازان در آن زندگی می کنند و مشکلات مغزی را نیز اضافه کرد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل تعداد زیاد انفجارهایی که در عراق و افغانستان رخ می دهد تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی مجروح می شوند که عمده آسیب وارده بر آنها به مغز آنها مربوط می شود.

برهمین اساس، اغلب این مجروحان پس از بهبود دچار فشارهای روانی و استرس های خطرناک می شوند که همین امر یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در خودکشی این کهنه سربازان است.

برای مثال درماه گذشته پلیس کالیفرنیا جوانی را مشاهده کرد که درترافیک این شهرسرگردان بود که پس از بررسی، مشخص شد وی از کهنه سربازان آمریکایی و به مشکلات روانی گرفتار است. پلیس این فرد را به بیمارستان منتقل کرد، اما کارکنان بیمارستان اعلام کردند که تا فردا صبح نمی توانند این کهنه سرباز را بپذیرند.

این کهنه سرباز روز بعد به بیمارستان مراجعه نکرد، اما چند روز بعد با ایستادن در مقابل قطار اقدام به خودکشی کرد.

برخی از روانشناسان می گویند تقریبا تمام کسانی که درطول عمر خود بیش از۴۰ روز در خط مقدم یک جبهه جنگی حضور یافته ‌اند، احتمالا تا پایان عمر خود به نوعی با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم خواهند کرد.



خودکشی و رواج ناراحتی های روانی درمیان سربازان آمریکایی موضوع جدیدی نیست وجدی ترین اخبار دراین مورد به موج بزرگ خودکشی سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام در دهه ۷۰ میلادی باز می گردد.



در حقیقت، بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان آمریکایی معتقدند که تحقیقات در زمینه دلایل خودکشی سربازان باقیمانده از جنگ ویتنام یکی از عرصه هایی بوده که به تغییرات بسیاری در دانش روانپزشکی انجامید.