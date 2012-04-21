نخستین گوسفند تراریخته جهان متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه که از دو سال پیش آغاز شده بود با تولد این گوسفند روز 26 مارس (7 فروردین) تکمیل شد.

جدا از ناکارآمدی کلی شبیه سازی که طی آن یک بخش کوچک از رویانهای بازسازی شده به تولدهای سالم منتهی می شود، افرادی که در عرصه شبیه سازی کار می کنند باید بر مشکلات دیگری چون شرایط جوی خاص، شرایط آزمایشگاهی خاص با وسائل اولیه نیز غلبه کنند.

از این رو، نخستین تکینک ساده شده که از آن با عنوان شبیه سازی مصنوعی (Handmade Cloning) یاد می شود، مورد استفاده قرار گرفته تا طی آن تجهیزات کمتر، تولید کنندگان ساده تر، هزینه ها کمتر و تأثیر تولید بالاتر تضمین شده باشد.

براساس گزارش آی ای ان اس، دو یوتائو- مدیر بخش بیوتکنولوژیک موسسه ژنتیک چین که به طور متمرکز روی تولید حیوانات تراریخته و شبیه سازی شده کار می کند، گفت: این گوسفند تراریخته "پنگ پنگ" نامگذاری شده و در زمان تولد 5.74 کیلوگرم وزن داشت. پنگ پنگ روند رشد طبیعی خود را طی می کند و سالم به نظر می رسد.

در سال 2009، سلولهای اهدایی از یک گوسفند مرینوس چینی گرفته شد و با دستکاری ژنتیکی یک خط سلولی تراریخته ایجاد شد. پس از تلاشهای بسیار سیستم شبیه سازی مصنوعی در اکتبر سال 2011 برقرار شد. انتقال رویانهای تولید شده در نهایت شرایط کنونی را ایجاد کرد.

از سال 2001 روش شبیه سازی مصنوعی، حیواناتی از گونه های مهمی چون گاو، خوگ، بز و بوفالو تولید شده است. این تلاشها می تواند در نجات گونه های به خطر افتاده موثر باشند و همچنین داروهایی برای بیمارهای انسانی از طریق حیوانات تراریخته تولید شود.

تراریخته (Transgenic) به جاندارانی که از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌اند گفته می‌شود. در فناوری تولید جانداران تراریخت، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه می‌شود و یا از ژنوم جاندار حذف می‌شود. درصورتی که ژنی از جاندار حذف شود به جاندار حاصل فروریخته یا Knock out گفته می‌شود.

جانداران تراریخته و فروریخته، کابردهای زیادی در پزشکی و زیست‌فناوری دارند. امروزه بسیاری از پروتئین‌های دارویی مانند انسولین، فاکتور 8 انعقاد خون، هورمون‌های رشد از طریق این فناوری تولید می‌شود. با استفاده از فناوری تراریخت گیاهانی تولید شده‌اند که ارزش غذایی بیشتری دارند و یا مقاوم به یک سری از آفت‌ها هستند.