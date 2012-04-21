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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از یک تن مواد مخدر توسط ماموران انتظامی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان خاش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی راد در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان تکاوری این شهرستان با کمک سربازان گمنام امام زمان مسیر تردد قاچاقچیان را زیر نظر قرار داده و پس از انجام عملیات شناسایی موفق شدند طی یک عملیات تعقیب و گریز یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر را توقیف کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان که عرصه را برخود تنگ دیدند با بجا گذاشتن یک دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و مواد مخدر از محل متواری شدند که در بازرسی به عمل آمده از خودرو و پاکسازی محل مقدار 1 تن و 95 کیلوگرم تریاک ، 50 کیلوگرم مرفین و 150 کیلوگرم حشیش و همچنین تعداد 10 قبضه انواع سلاح به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد. 

کد مطلب 1582371

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