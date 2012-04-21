کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی راد در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان تکاوری این شهرستان با کمک سربازان گمنام امام زمان مسیر تردد قاچاقچیان را زیر نظر قرار داده و پس از انجام عملیات شناسایی موفق شدند طی یک عملیات تعقیب و گریز یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر را توقیف کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان که عرصه را برخود تنگ دیدند با بجا گذاشتن یک دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و مواد مخدر از محل متواری شدند که در بازرسی به عمل آمده از خودرو و پاکسازی محل مقدار 1 تن و 95 کیلوگرم تریاک ، 50 کیلوگرم مرفین و 150 کیلوگرم حشیش و همچنین تعداد 10 قبضه انواع سلاح به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.