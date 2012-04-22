27 بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمدی سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان از 27 بازیکن برای حضور در اردوی جدید این تیم که از امروز تا ششم اردیبهشتماه در کمپ تیمهای ملی برگزار میشود، دعوت به عمل آورد. اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
روزبه چشمی، علی محسنزاده، علیرضا رمضانی، وحید حیدریه، محمدحسین کنعانی، بهنام برزای، محمد برهانی، ولید مشاعیزاده، یوسف وکیا، رضا احمدی، احمد عبداللهزاده، امین جهانکهن، میلاد همایونی، سردار آزمون، علی چوپانی، محمد ناصری، حسین مرادمند، حسین فاضلی، عرفان مفتول کار، علیرضا جهانبخش، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، سعید انگاشته، علیرضا نقیزاده، احسان پهلوان، فرشاد مراد کریمی و رضا عربپور
تیم فوتبال جوانان کشورمان تا روز ششم اردیبهشتماه تمرینات خود را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میکند. شاگردان اکبر محمدی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در امارات برگزار خواهد شد، آماده میکنند.
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