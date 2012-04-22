به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر برگزاری طنزپاتوق خندیشه در روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای قبا، بیش از 240 ویژه برنامه فرهنگی هنری همزمان با هفته نخست اردیبهشت ماه، از سوی مراکز فرهنگی هنری تهران برگزار می‌شود.

نمایشگاه و کارگاه سفال با عنوان گویا و خاموش، 7 اردیبهشت در خانه فرهنگ شیخ هادی، نمایشگاه نگارگری و تذهیب تا 10 اردیبهشت در نگارخانه کلک خیال، نمایشگاه تصویر سازی تا 14 اردیبهشت در فرهنگسرای بهمن و نمایشگاه نمادهای آیینی و مذهبی تا 8 اردیبهشت در فرهنگسرای مهر، برگزار می‌شود.

همچنین نشست نقد و بررسی شعر، 6 اردیبهشت در فرهنگسرای اشراق، کارگاه اصول اولیه داستان نویسی، 7 اردیبهشت در مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه، تفسیر گلستان و بوستان سعدی، 5 اردیبهشت در کتابخانه دکتر شهیدی، مسابقه روزی با گلستان سعدی، 5 اردیبهشت در کتابخانه آیت الله طالقانی و مسابقه کتابخوانی هفت شهر عشق تا 25 اردیبهشت در کتابخانه حزین لاهیجی از جمله برنامه های ادبی مراکز فرهنگی هنری تهران در هفته جاری است.



نمایش فیلم سینمایی قلاده های طلا تا 8 اردیبهشت در فرهنگسراهای هنگام و گلستان و نمایش عروسکی و موزیکال «گرگ هایی که می خواستن برگردن...» تا 15 اردیبهشت در خانه فرهنگ فدک در این هفته اجرا می شوند. کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی 9 اردیبهشت در فرهنگسرای ابن سینا، مسابقه ساخت بادبادک با موضوع خلیج فارس، 8 اردیبهشت در فرهنگسرای فردوس، نمایش بازی های محلی اقوام ایرانی، 4 اردیبهشت در مجتمع ایرانسرا و مسابقه فانون فارس، تا 8 اردیبهشت در فرهنگسرای اخلاق برگزار می شوند.

همچنین به مناسبت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) نیز نمایش ویژه ایام فاطمیه (س) از 2 تا 6 اردیبهشت در فرهنگسرای ابن سینا، ویژه‌برنامه شعرخوانی و نمایش با عنوان سوگواره خزان بهار، 7 و 8 اردیبهشت در فرهنگسرای قبا و گردهمایی هیئت نوگلان حسینی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)، 5 اردیبهشت در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.



مراسم سوگواری با عنوان دردانه هستی، 5 اردیبهشت در فرهنگسرای گلستان، مسابقه طنین جانسوز مظلومه تا 7 اردیبهشت در فرهنگسرای رازی، شب شعر یاس کبود، 4 اردیبهشت در خانه فرهنگ دردار، ویژه برنامه نقالی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)، 5 اردیبهشت در فرهنگسرای خاوران و نشست های تخصصی جایگاه و سیمای زن امروز با الگوپذیری از شخصیت حضرت زهرا(س)، 5 اردیبهشت از سوی خانه فرهنگ قلم، از دیگر برنامه های این هفته است.



علاقه مندان می توانند جهت دریافت فهرست کامل برنامه ها به پایگاه اینترنتیwww.farhangsara.ir مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات ویژه برنامه های هفته جاری و نشانی مراکز فرهنگی هنری شهر تهران با شماره 1837 تماس بگیرند.