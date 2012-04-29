  1. جامعه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۴

تهدیدی دیگر برای یک اثر تاریخی/ خط‌کشی بر صورت شاپور اول!

تهدیدی دیگر برای یک اثر تاریخی/ خط‌کشی بر صورت شاپور اول!

یک فعال میراث فرهنگی خبر داده که نقش برجسته شاپور ساسانی به دلیل نبود سیستم حفاظتی، در معرض خطر تخریب قرار دارد و یادگاری نویسی های روی آن زیبایی این اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی را از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دوستداران میراث فرهنگی که به تازگی از نقش برجسته شاپور ساسانی بازدید کرده است، گفت: در چهارکیلومتری جنوب داراب در دامنه کوهی به نام پهنا نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود دارد که بیانگر پیروزی شاپور اول بر امپراطوران روم است. در این نقش، شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ دیده می شود که سه امپراطور رومی روبه روی او قرار دارند.

مصطفی فاطمی گفت: چشمه آب و برکه پر از نی در کنار این سنگ نگاره، در سالیان اخیر به دلیل کاهش بارندگی  کاملا خشک شده و دسترسی عمومی به بدنه نگاره ها به سهولت امکان پذیر شده است. همین مسئله موجب بروز صدمات جدی به نگاره و دیوار نویسی روی آن  شده است. به نحوی که خطوط ناموزونی بر جای جای این نگاره دیده می شود که یکی از دلایل آن نبود سیستم حفاظتی و نگهبان در کنار این نقش برجسته است.

کد مطلب 1587664

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