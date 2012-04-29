به گزارش خبرنگار مهر، یکی دوستداران میراث فرهنگی که به تازگی از نقش برجسته شاپور ساسانی بازدید کرده است، گفت: در چهارکیلومتری جنوب داراب در دامنه کوهی به نام پهنا نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود دارد که بیانگر پیروزی شاپور اول بر امپراطوران روم است. در این نقش، شاپور سوار بر اسب در وسط سنگ نگاره تمام رخ دیده می شود که سه امپراطور رومی روبه روی او قرار دارند.

مصطفی فاطمی گفت: چشمه آب و برکه پر از نی در کنار این سنگ نگاره، در سالیان اخیر به دلیل کاهش بارندگی کاملا خشک شده و دسترسی عمومی به بدنه نگاره ها به سهولت امکان پذیر شده است. همین مسئله موجب بروز صدمات جدی به نگاره و دیوار نویسی روی آن شده است. به نحوی که خطوط ناموزونی بر جای جای این نگاره دیده می شود که یکی از دلایل آن نبود سیستم حفاظتی و نگهبان در کنار این نقش برجسته است.