رسیدگی به 43 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در دامغان

حسین سعد الدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 43 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در این شهرستان طی سال گذشته رسیدگی شده است گفت: این تعداد پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد.

محکومیت 43 پرونده جهت پرداخت بالغ بر 2 میلیارد و966میلیون ریال وجه نقد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان افزود: سال گذشته بالغ بر 44 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز وارد این اداره شد که از این تعداد به 43 فقره پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته است و رای لازم برای هر یک از پرونده های وارد، صادر شد.

سعدالدین یاد آور شد: میزان محکومیت 43 فقره پرونده کالا و ارز که در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته بود رقمی بالغ بر 2 میلیارد و966میلیون و405 هزار و 920 ریال بوده است.

لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بیشترین اجناس قاچاق

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان بیشترین اجناس قاچاق کالا و ارز را البسه، لاستیک، لوازم آرایشی و بهداشتی، موتور سیکلت و تجهیزات پزشکی تشکیل دادند.

سعدالدین یاد آور شد: در سال گذشته همچنین تعداد یک هزار 961 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان شد.

وی تصریح کرد: از این تعداد پرونده یک هزار و 960 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رای لازم صادر شد.

سعدالدین میزان محکومیت این تعداد از پرونده ها را 3 میلیارد و 577 میلیون و 465 هزار و 680 ریال بیان کرد.

عرضه کالاهای غیر بهداشتی بیشترین تخلفات پرونده در شهرستان دامغان

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان یادآور شد: عدم درج قیمت، گرانفروشی و عرضه کالاهای غیر بهداشتی بیشترین تخلفات پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در شهرستان دامغان را تشکیل داده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان اضافه کرد: در سال گذشته به علت تعدد تخلف توسط متصدیان واحد صنفی، 7 مورد نصب پارچه محکومیت بر سر درب واحد صنفی صورت گرفت.

وی گفت: یک واحد رستوران بین راهی به علت عدم رعایت بهداشت توسط شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان به مدت دوماه تعطیلی و این رای نیز در شعبه تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان تایید و اجرا شده است.