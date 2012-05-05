افزایش 76 درصدی صادرات از گمرکات اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله احمدی ونهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد اقتصادی گمرک استان اصفهان در سال جهاد اقتصادی، اظهار داشت: در سال گذشته یک میلیارد و 522 میلیون دلار صادرات از گمرکات استان داشتیم که نسبت به سال 89 به میزان 76 درصد افزایش داشتیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته 241 قلم کالا به 71 کشور صادر شده که نشان از بی‌اثر بودن تحریم‌های اقتصادی بین المللی دارد.

مدیر کل گمرک استان اصفهان تصریح کرد: کشورهای عمده هدف صادراتی از استان اصفهان در سال 1390 کشورهای امارات متحده عربی با 46 درصد، افغانستان با 20 درصد، عراق 17 درصد، سوریه سه درصد و ترکیه یک درصد و سایر کشورها با 13 درصد سم صادراتی از استان را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به کالاهای صادراتی از ستان، تصریح کرد: اینکه کالاهای عمده صادراتی گمرک استان اصفهان در سالی که گذشت مصنوعات طلا با 41 درصد، آهن آلات و فولاد با 18 درصد، فرش ماشینی 10 درصد، مصنوعات مس چهار درصد، فرش دستباف سه درصد و سایر کالاها 23 درصد بیشترین میزان کالاهای صادره از استان را تشکیل دادند.

احمدی ونهری در ادامه صادرات کل کشور با احتساب میعانات گازی را 43.7 میلیارد دلار در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات رشد 29 درصدی را در مقایسه با سال گذشته آن، به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در بخش واردات کالا نیز شاهد واردات 61.7 میلیارد دلار بودیم که نسبت به سال قبل‌شاهد کاهش چهار درصدی بودیم.

مدیرکل گمرک استان اصفهان تاکید کرد: رتبه استان اصفهان در جدول صادرات استانها با 2.8 میلیارد دلار چهارم است که نشان از 49 درصد افزایش ارزش دارد.

وی با بیان اینکه واردات گمرکات استان 1.56 میلیارد دلار در سال 90 بوده که نسبت به سال 89، 114 درصد افزایش داشت، تاکید کرد: اقلام وارداتی در این مدت را شمش طلا با 75 درصد، ماشین آلات صنعتی شش درصد، لوازم برقی صنعتی چهار درصد، آهن آلات و فولاد چهار درصد و برنج دو درصد تشکیل می‌دهند.

احمدی ونهری در ادامه به ایجاد بندر خشک در استان اصفهان اشاره داشت و تاثیر آن در اقتصاد استان را اینگونه ارزیابی کرد که راه‌اندازی این بندر می‌تواند از رسوب بار در بندر شهید رجایی جلوگیری کند و هم هزینه و هم زمان واردکنندگان و صادرکنندگان برای امور اداری را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان می‌تواند از خط ریلی برای انتقال بار استفاده کند، اضافه کرد: راه‌اندازی این بندر می‌تواند در استان علاوه بر ایجاد اشتغال به جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان کمک کند اما مسئله‌ای که پیش روی اجرای موفق این بندر است هزینه بالای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده‌ای است و راه‌اندازی این بندرنیازمند مصوبه هیئت دولت است.