صادرات ۴۲۵ میلیون دلاری گمرکات اصفهان در پنج ماه نخست سال جاری

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تشریفات صادرات ۶۴۷ هزار و ۲۲۲ تن کالا به ارزش ۴۲۵ میلیون و ۳۸۷ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان طی پنج ماه نخست سال جاری انجام شده است.

پاکستان و عراق در صدر مقاصد صادراتی

وی اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۴۵۱ قلم برشمرد و افزود: در پنج ماهه ابتدایی امسال فرآورده‌ای نفتی ۱۳۹ میلیون دلار، محصولات لبنی ۶۲ میلیون دلار، چدن آهن و فولاد ۵۶ میلیون دلار، فرش ماشینی ۴۰ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن ۲۳ میلیون دلار عمده محصولات صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بودند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان کشورهای مقصد صادراتی استان را ۷۲ کشور اعلام و خاطرنشان کرد: در پنج ماه امسال پاکستان با ۱۳۱ میلیون دلار، عراق ۶۹ میلیون دلار، افغانستان ۶۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۳۵ میلیون دلار و ترکیه ۳۲ میلیون دلار عمده مقاصد صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بودند.

افزون بر ۴۹ هزار تن کالا وارد اصفهان شد

به گفته کوهستانی، در این مدت همچنین تشریفات واردات ۴۹ هزار و ۲۳۲ تن کالا به ارزش ۲۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است.

وی در خصوص عمده‌ترین اقلام وارداتی گمرکات استان گفت: در پنج ماهه امسال ماشین‌آلات مکانیکی ۸۳ میلیون دلار، ماشین‌آلات برقی ۲۶ میلیون دلار،، آلومینیوم و مصنوعات آن ۱۹ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد ۸ میلیون دلار و خودرو و قطعات آن ۸ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان وارد و ترخیص شده است.

امارات و چین در صدر مبادی واردات کالا به اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به مهمترین کشورهای مبدا وارداتی استان اصفهان گفت: در پنج ماه امسال، امارات متحده عربی ۵۷ میلیون دلار، چین ۵۱ میلیون دلار، ترکیه ۳۳ میلیون دلار، آلمان ۱۵ میلیون دلار و ایتالیا ۴۱ میلیون دلار بوده‌است.