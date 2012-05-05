سپاه به دنبال سازندگی کشور و خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه خانه بهداشت روستاهای نزاز و وصی سفلی از توابع شهرستان سنندج اظهار داشت: نیروهای سپاه علاوه بر انجام وظایف خود که حفاظت و حراست از مرزهای کشور و انقلاب اسلامی ایران است در راه سازندگی کشور و خدمت رسانی به مردم محروم نیز نقش موثری دارند.

وی افزود: انجام پروژه های راهسازی، احداث خانه های بهداشت، ساخت خانه های محرومان در روستاهای دور افتاده، تعمیر و مرمت مساجد، احداث مدرسه و هدایت آب های سطحی به خوبی نقش این نهاد مقدس را در سازندگی کشور و خدمت رسانی به مردم محروم نشان می دهد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: بدون شک از افتخارات سربازان نظام و ولایت است که در قالب سپاه و بسیج سازندگی بدون هیچ چشم داشت و منتی در راه خدمت رسانی به مردم محروم کشور گام بردارند و این مهم در کردستان از اهمیت زیادی برخوردار است.

رجبی در پایان با اشاره به خدمات سپاه و ارتباط این نهاد انقلابی با مردم در عرصه های مختلف گفت: انتظار می رود که این ارتباط مستمر باعث رفع محرومیت و همچنین نهادینه شدن امنیت پایدار در استان کردستان شود.

خانه های بهداشت روستاهای نزاز و صفی سفلی به صورت نمادین با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، استاندار کردستان، فرماندار سنندج، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.