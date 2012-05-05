به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان از راه یابی سه نفر هنرجو هنرستان کاردانش این استان به مرحله کشوری مسابقات علمی- کاربردی خبر داد.

حسین فولادیان افزود: هنرجو، مینا نجاری از رشته امور اداری، زهرا صادقی نسب از رشته تولید چند رسانه ای و ریحانه حسین پور از رشته گرافیک کامپیوتری به این مرحله راه یافتند که هر سه نفر از هنرستان فامیلی سمنان می باشند.

مرحله کشوری این مسابقات در تیر ماه سالجاری در تبریز برگزار خواهد شد.

مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر در استان سمنان برگزار شد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر در دو بخش پسران و دختران خبر داد.

غلامرضا دوست محمدی گفت: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را، ایجاد رقابت سالم و غنی سازی اوقات فراغت و پرورش و هدایت استعدادهای بالقوه دانش آموزان برشمرد.

طرح فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی استان سمنان به اجرا در آمد

طرح فلوراید تراپی دندان های دانش آموزان در دوره ابتدایی به منظور مصون سازی دندان های شیری و دائمی دانش آموزان در برابر پوسیدگی های دندانی و نیز کاهش شاخص DMFT اجرا شد.

این طرح با تحت پوشش قرار دادن جمعیتی بالغ بر 28 هزار و 114 نفر از دانش آموزان شهر و روستا درسه پایه اول تا سوم ابتدایی به اجرا در آمده است.

گفتنی است این طرح دانش آموزان استثنایی را نیز تحت پوشش قرار داده است.

معلم شاهرودی به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شد

بر اساس اعلام ستاد انتخاب معلم نمونه استان مجتبی تعصبی مدیر مرکز آموزشی استثنایی ایوب شهرستان شاهرود به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شد.

علی اکبر سعادتی آموزگار استثنایی شهرستان میامی و ابوالفضل مطواعی دبیر استثنایی شهرستان دامغان عنوان نمونه استانی را از آن خود کردند.