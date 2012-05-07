عرضه نمونه آزمایشگاهی متمرکز کننده آبگرمکن های خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، کلکتورهای صفحه تخت یا گردآورنده خورشیدی مهمترین قسمت آبگرمکن های خورشیدی است و نقش آن همانند سوخت در یک آبگرمکن فسیلی است. وظیفه کلکتورها دریافت و جذب تابش خورشیدی و تبدیل آن به انرژی گرمایی است.

پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان موفق به طراحی و ساخت نسل جدیدی از متمرکز کننده های خورشیدی از رده کلکتورهای گرمایی شدند که مزایای متمرکز کننده های خورشیدی موجود، چون قابلیت دستیابی به دمای بالا را دارد.



کلکتور عرضه شده بر خلاف نسل های قبل به صورت ثابت نصب شده و نیازی به حرکت دستگاه و تغییر زاویه در طول روز برای تعقیب نور خورشید ندارد. این قابلیت قیمت تمام شده دستگاه را کاهش قابل ملاحظه ای می دهد ضمن آنکه موجب سهولت در نصب و نگهداری آن می شود.



این کلکتور قادر به تامین دمای 220 درجه سانتیگراد است. این اختراع که در حال حاضر نمونه آزمایشگاهی این دستگاه به بهره برداری رسیده است، به ثبت رسید.