به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که توسط صدیقه ببران و همکاران او افسون حضرتی و مهران بهروزفغانی ترجمه شده است، تلاشی است برای معرفی مبانی و مفاهیم نظری و عملیاتی سواد رسانهای.
این مجموعه سعی دارد با ارائه چشماندازی وسیع و روشن، مخاطبان را در تمیز «دنیای واقعی» از «دنیای رسانهای» راهنمایی کند.
با عنایت به ضرورت تبیین مبانی نظری نوین حوزه علوم ارتباطات و رسانه، «کتاب مبانی سواد رسانهای» ترجمهای است از فصول برگزیده کتاب «سواد رسانهای» دکتر جیمز پاتر که ویرایش پنجم آن توسط انتشارات سیج در سال 2010 میلادی انتشار یافته است. این کتاب در 6 فصل، مبانی اساسی سواد رسانه ای را مورد بررسی قرار میدهد.
در فصل اول، ضرورت و علل نیاز سواد رسانهای و ضرورت افزایش آن تشریح و تبیین شده است. فصل دوم با بیان تفاوتهای اساسی در مفاهیم حوزه رسانه، به تعریف سواد رسانهای، اهداف، ویژگیها و ابعاد آن میپردازد.
در فصل سوم، مدل سواد رسانهای به همراه اجزاء و عناصر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. فصل چهارم به تشریح چگونگی نیل به توسعه و رشد سواد رسانهای پرداخته و توسعه مهارتهای سواد رسانهای را همگام با مراحل و ابعاد رشد و تواناییهای طبیعی افراد از کودکی تا بزرگسالی تشریح میکند.
در فصل پنجم با هدف تبیین تفاوتهای دنیای واقعی از دنیای رسانه ای، به تشریح واقعیت و ابعاد آن و ویژگیهای دنیای رسانهای از دیدگاه مخاطبان و برنامهسازان پرداخته و در نهایت به اهمیت سواد رسانهای پی میبریم. با توجه به اینکه کتاب حاضر قرار است به عنوان یک مرجع در اختیار دانشپژوهان حوزه رسانه قرار گیرد، فصل ششم با رویکرد به بکارگیری مؤثر مهارتهای سواد رسانهای در حوزه خبر، تدوین شده است.
کتاب «مبانی سواد رسانهای» را می توان از مؤسسه ندای فرهنگ مشرق زمین تهیه کنند.
