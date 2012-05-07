به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که توسط صدیقه ببران و همکاران او افسون حضرتی و مهران بهروزفغانی ترجمه شده است، تلاشی است برای معرفی مبانی و مفاهیم نظری و عملیاتی سواد رسانه‌ای.

این مجموعه سعی دارد با ارائه چشم‌اندازی وسیع و روشن، مخاطبان را در تمیز «دنیای واقعی» از «دنیای رسانه‌ای» راهنمایی کند.

با عنایت به ضرورت تبیین مبانی نظری نوین حوزه علوم ارتباطات و رسانه، «کتاب مبانی سواد رسانه­ای» ترجمه­ای است از فصول برگزیده کتاب «سواد رسانه­ای» دکتر جیمز پاتر که ویرایش پنجم آن توسط انتشارات سیج در سال 2010 میلادی انتشار یافته است. این کتاب در 6 فصل، مبانی اساسی سواد رسانه­ ای را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در فصل اول، ضرورت و علل نیاز سواد رسانه­ای و ضرورت افزایش آن تشریح و تبیین شده است. فصل دوم با بیان تفاوت­های اساسی در مفاهیم حوزه رسانه، به تعریف سواد رسانه­ای، اهداف، ویژگی­ها و ابعاد آن می‌پردازد.

در فصل سوم، مدل سواد رسانه­ای به همراه اجزاء و عناصر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. فصل چهارم به تشریح چگونگی نیل به توسعه و رشد سواد رسانه­ای پرداخته و توسعه مهارت‌های سواد رسانه‌ای را همگام با مراحل و ابعاد رشد و توانایی­های طبیعی افراد از کودکی تا بزرگسالی تشریح می‌کند.

در فصل پنجم با هدف تبیین تفاوت‌های دنیای واقعی از دنیای رسانه­ ای، به تشریح واقعیت و ابعاد آن و ویژگی‌های دنیای رسانه­ای از دیدگاه مخاطبان و برنامه­سازان پرداخته و در نهایت به اهمیت سواد رسانه‌ای پی می­بریم. با توجه به اینکه کتاب حاضر قرار است به عنوان یک مرجع در اختیار دانش‌پژوهان حوزه رسانه قرار گیرد، فصل ششم با رویکرد به بکارگیری مؤثر مهارت­های سواد رسانه­ای در حوزه خبر، تدوین شده است.

کتاب «مبانی سواد رسانه‌ای» را می توان از مؤسسه ندای فرهنگ مشرق زمین تهیه کنند.