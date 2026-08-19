واکنش ترامپ به حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله هوایی اخیر اسرائیل به فرودگاه نظامی در استان ادلب در شمال سوریه گفت: من از جزئیات این حمله اطلاع دارم، اما درباره این موضوع صحبت نخواهم کرد.

از سوی دیگر، یک مقام دیگر آمریکایی نیز به این شبکه اسرائیلی گفت که اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده بود ترکیه قصد دارد یک سامانه نظامی را در فرودگاه سوری هدف قرارگرفته مستقر کند.

این مقام آمریکایی افزود که واشنگتن معتقد است اطلاعاتی که اسرائیل درباره فرودگاه ابو الظهور سوریه در اختیار داشته، دقیق بوده است.

وی همچنین گفت که اسرائیل از دستیابی به توافق برای ایجاد یک اتاق عملیات مشترک با سوریه با هدف جلوگیری از درگیری خودداری کرده است.

از سوی دیگر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست اعلام کرد، فقط مانده که یک جنگ گسترده را با ترکیه راه بیندازیم، چرا که به اندازه کافی چندین جبهه درگیری داریم.

رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه فرودگاه ابو الظهور در استان ادلب در شمال سوریه را هدف حمله قرار داد.

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از گذشت ۲۴ ساعت مسئولیت این حمله هوایی را برعهده گرفت و مدعی شد که این کار برای جلوگیری از اقدام ترکیه برای نصب تجهیزات نظامی در این فرودگاه انجام شده است، ادعایی که ساعاتی پس از آن دفتر ریاست جمهوری ترکیه آن را رد کرد.