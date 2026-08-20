رامین بهیاری‌فر در گفتگو با خبرنگار مهراز افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری در گچساران از حدود ۱۵۰ نفر به یک‌هزار نفر خبر داد و اظهار کرد: این افزایش در شرایط جنگ و تحریم رخ داده و رشد حدود ۶ برابری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری، بیانگر نقش حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در پشتیبانی از افراد در دوره بیکاری و کاهش فشارهای معیشتی بر خانواده‌هاست.

وی تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شهرستان گچساران را حدود ۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ماهانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری به ۸ هزار و ۹۰۰ نفر از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان پرداخت می‌شود.

مدیر تأمین اجتماعی گچساران تصریح کرد: حجم این پرداخت‌ها نشان‌دهنده نقش مهم تأمین اجتماعی در تأمین معیشت خانواده‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در شرایط کنونی در خط مقدم حمایت از افرادی قرار دارد که از آثار فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی متأثر شده‌اند و افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری نیز نشانه‌ای از تأثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت اشتغال و معیشت مردم است.

بهیاری تاکید کرد: با وجود گستردگی خدمات بیمه‌ای و حجم بالای پرداخت‌های مستمری، عملکرد و ظرفیت‌های تأمین اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و برخی مسئولان محلی قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: حمایت از جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی و توجه جدی‌تر به مسائل این حوزه می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و تقویت امنیت معیشتی آنان مؤثر باشد.