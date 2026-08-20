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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

رشد ۶ برابری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در گچساران

رشد ۶ برابری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در گچساران

دوگنبدان- مدیر تأمین اجتماعی گچساران از افزایش ۶ برابری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در این شهرستان همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی خبر داد.

رامین بهیاری‌فر در گفتگو با خبرنگار مهراز افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری در گچساران از حدود ۱۵۰ نفر به یک‌هزار نفر خبر داد و اظهار کرد: این افزایش در شرایط جنگ و تحریم رخ داده و رشد حدود ۶ برابری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری، بیانگر نقش حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در پشتیبانی از افراد در دوره بیکاری و کاهش فشارهای معیشتی بر خانواده‌هاست.

وی تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شهرستان گچساران را حدود ۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ماهانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری به ۸ هزار و ۹۰۰ نفر از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان پرداخت می‌شود.

مدیر تأمین اجتماعی گچساران تصریح کرد: حجم این پرداخت‌ها نشان‌دهنده نقش مهم تأمین اجتماعی در تأمین معیشت خانواده‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در شرایط کنونی در خط مقدم حمایت از افرادی قرار دارد که از آثار فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی متأثر شده‌اند و افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری نیز نشانه‌ای از تأثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت اشتغال و معیشت مردم است.

بهیاری تاکید کرد: با وجود گستردگی خدمات بیمه‌ای و حجم بالای پرداخت‌های مستمری، عملکرد و ظرفیت‌های تأمین اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و برخی مسئولان محلی قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: حمایت از جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی و توجه جدی‌تر به مسائل این حوزه می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و تقویت امنیت معیشتی آنان مؤثر باشد.

کد مطلب 6921974

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    نظرات

    • شقایق ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دلمون خوشه بیمه بیکاری می دیم بابا یه کارخونه ای بزنید چهار نفر برن سرکار

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