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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا معرفی شد

رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا معرفی شد

جلفا- آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا برگزار و حجت‌الاسلام داوری به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا با حضور حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان شهرستان، ائمه جمعه، روحانیون، نمایندگان تشکل‌های مردمی و فعالان دینی صبح پنجشنبه برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالصمد ناصری، امام جمعه هادیشهر، و حجت‌الاسلام اسماعیل هادوی، امام جمعه جلفا، به همراه فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان حضور داشتند.

در ادامه این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الاسلام رضاپور در دوران مسئولیت ریاست اداره تبلیغات اسلامی جلفا قدردانی شد.

همچنین حجت‌الاسلام داوری به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا معرفی و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا معرفی شد

کد مطلب 6922001

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