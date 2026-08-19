همتی: موانع مبادلات بانکی ایران و عراق برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: در پی گفت‌وگوهای اخیر با مقامات عراقی، موانع موجود در مبادلات بانکی مرتفع شده و زمینه بهره‌برداری از این منابع در هفته‌های آتی فراهم شده است.

تأکید بر وصول مطالبات و تسریع تعاملات اقتصادی

وی افزود: در همین راستا، در دیدار با نخست‌وزیر عراق، موضوع وصول مطالبات و تسریع تعاملات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.

همتی گفت: از مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات، موافقت نخست‌وزیر عراق با صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران ایرانی به پشتوانه دارایی‌های ایران در بانک‌های عراقی است که دستورات اجرایی آن نیز صادر شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد مثبت و آمادگی تیم مدیریتی جدید عراق، افق‌های تازه‌ای برای توسعه تعاملات اقتصادی و گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور گشوده شده است.

دولت اجرای توافق‌های ارزی را مشروط به تأیید رهبری می‌داند

رئیس کل بانک مرکزی درباره تفاهم‌نامه آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران گفت: این توافق با تلاش‌های فراوان و در راستای منافع کشور تدوین شده بود و می‌توانست پایه‌ای مناسب برای همکاری‌های بعدی باشد، اما در حال حاضر فرایند اجرای آن متوقف شده است.

وی افزود: بر اساس مواضع رسمی، تمامی اقدامات و مذاکرات اقتصادی باید بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود؛ امری که دولت و شورای عالی امنیت ملی بر تحقق کامل آن مصمم هستند.

مدیریت محدودیت‌های شدید ارزی و درآمدی

همتی با اشاره به محدودیت‌های درآمدی ناشی از کاهش صادرات نفت اظهار کرد: این موضوعی فراگیر است که برخی کشورهای همسایه، مانند قطر و عراق، را نیز درگیر کرده است. با این حال، تمایز اصلی ایران با سایر کشورها در نبود دسترسی به ذخایر ارزی، به دلیل مسدودسازی آن‌ها توسط ایالات متحده آمریکا است.

وی اضافه کرد: با وجود آنکه شرایط فعلی اقتصاد کشور نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیچیده‌تر شده است، پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم از سوی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت اتخاذ شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه انتظارات و مطالبات مردم برای بهبود شرایط کاملاً محترم و به‌حق است، اما کاهش هم‌زمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تأمین اجتماعی، تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

بانک مرکزی شتاب رشد تورم را نصف کرده است

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: توقف تورم، روندی تدریجی است، اما سیاست‌های اخیر موفق شده شتاب رشد آن را نسبت به ماه گذشته به نصف کاهش دهد. به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر وقوع ابرتورم‌های سه‌رقمی، روند فعلی نشان‌دهنده مهار این بحران است.

وی افزود: بانک مرکزی اقدامات قاطعی را برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و ممنوعیت اضافه‌برداشت آغاز کرده است.

همتی تأکید کرد: برخورد انضباطی با مدیران متخلف، قطع پاداش و حتی سلب صلاحیت آنان، بخشی از تدابیر جدی برای برقراری انضباط مالی و مهار نهایی تورم به شمار می‌رود.