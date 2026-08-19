ادعای جدید ترامپ درباره مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که که محاصره دریایی ایران فعال است.

وی درباره مذاکره با ایران نیز ادعا کرد: در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کنیم؛ چرا که مذاکره با آنها اتلاف وقت است.

ترامپ که همه تلاش هایش برای بازکردن تنگه هرمز تاکنون ناکام مانده است، برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی اش مدعی شد که این تنگه در آینده به اندازه گذشته اهمیت نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اعتراف به توان رزمی ایران گفت: "ایران همچنان تا حدودی توانایی جنگیدن دارد، اما مدعی شد: به طور کلی چیزی جز یک ساختار توخالی از آنها باقی نمانده است.

ترامپ در پایان اظهاراتش بار دیگر نسبت به عدم همراهی کره جنوبی در جنگ علیه ایران ابراز نارضیتی کرد و گفت که از اینکه دولت سئول در خصوص تنگه هرمز کمکی ارائه نکرده، خرسند نبوده است و مدعی شد که روابط خوبی با "کیم جون اون" رهبر کره شمالی دارد.

وی در ادامه مدعی شد: ما چیزهایی داریم که می‌توانیم بر اساس آنها ایران را تحریم کنیم؛ تحریم‌های بسیار سختی داریم و خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.

رئیس جمهوری آمریکا آرزوی دوباره خود درباره تنگه هرمز را تکرار کرد و مدعی شد: همین الان تنگه باز است. کلی قایق و کشتی در حال عبور از آن هستند، اما کسی این مسأله را گزارش نمی‌دهد.

ترامپ بار دیگر درباره هرمز مدعی شد: خطوط لوله زیادی در حال ساخت است. فکر می‌کنم تنگه هرمز به اندازه گذشته مهم نباشد.