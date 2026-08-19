پرسپولیس با یک برد دو استقلال را زد/ صدرنشینی با تکرار یک نوستالوژی!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان بود که این دیدار با برتری ۴ بر یک سرخپوشان به پایان رسید. محمد خدابنده لو(۶)، علی علیپور(۲۰)، سرگیف(۶۸) و پوریا شهرآبادی(۳+۹۰) برای پرسپولیس گل زدند. پیام نیازمند(۶۴ - گل به خودی) برای استقلال خوزستان گل زد.

نفراتی که برای پرسپولیس به میدان رفتند

پرسپولیس در این دیدار با پیام نیازمند، حسین کنعانی، محمدمهدی زارع، ابوالفضل جلالی(۲۷- علیرضا همایی‌فر)، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو(۸۹- مارکو باکیچ)، ایگور سرگیف(۶۳- اوستون اورونوف)، محمدمهدی محبی، محمد عمری(۴۶- تیوی بیفوما) و علی علیپور(۶۳- پوریا شهرآبادی) به میدان رفت.

نمایشی به سبک دهه ۶۰

سرخپوشان تهرانی که بازی ابتدای فصل خود را با پیروزی برابر شمس آذر قزوین پشت سر گذاشته بود، این بار در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان استقلال خوزستان بود و خیلی زود توانست به گل برتری دست پیدا کند. این تیم در دقیقه ۶ بازی روی پاس علی علیپور و شوت محکم محمد خدابنده لو به گل اول رسید.

در دقیقه ۲۰ بازهم پرسپولیس به گل رسید و این بار علی علیپور که وارد محوطه جریمه شده بود با ضربه ای دقیق در زاویه مخالف توپ را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد تا سرخپوشان به سبک فوتبالی که این تیم در دهه ۶۰ بازی می کرد خیلی زود حریفش را زمین‌گیر کند.

میل هجومی سرخ ها و ضدحمله آبی ها

شاگردان مهدی تارتار که با زدن دو گل خیالشان را بابت پیروزی در نیمه اول راحت کرده بودند، در اندیشه حفظ این وضعیت و افزایش گل هایش بود. به همین خاطر همچنان تهاجمی به سمت دروازه حریف حمله کردند و در مقابل مراقب ضدحملات استقلال خوزستان نیز بودند. در دقیقه پایانی نیمه اول پرسپولیس می توانست به گل سوم دست پیدا کند اما همایی فرد که جانشین جلالی مصدوم شده بود توپ را به بالای دروازه زدند تا نیمه اول ۲ بر صفر به سود سرخ ها به پایان برسد.

شروع طوفانی در نیمه دوم

سرخپوشان تهرانی که در ابتدای بازی هم نمایش هجومی و قابل قبولی داشتند، نیمه دوم را هم با همین سبک شروع کردند واین بار خیلی زودتر توانستند به گل برسند. در دقیقه ۴۸ سرگیف درون محوطه جریمه و پس از دریافت توپ از علی علیپور با ضربه ای دقیق گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

غافلگیری و جبران یکی از گل ها

در شرایطی که پرسپولیس تیم برتر میدان بود و در نقاط مختلف زمین توپ را در اختیار داشت، در دقیقه ۶۴ این بازی یک غافلگیری دروازه سرخپوشان را به خطر انداخت و در حالی که توپ بازیکن استقلال خوزستان به تیر دروازه برخورد کرده بود در برگشت به بدن پیام نیازمند برخورد کرد و وارد دروازه شد تا یکی از گل ها جبران شود.

فشار روی دروازه سرخ ها جواب عکس داد

هر چند استقلال خوزستان توانایی تحت فشار قراردادن پرسپولیس را نداشت اما در دقایق پایانی با میل هجومی بیشتری به سوی دروازه میزبان تهرانی حمله کرد اما نیم نگاهی هم به ضدحملات سرخپوشان داشت که خطرناک بود و در چند مورد می توانست تعداد گل های شاگردان تارتار را افزایش دهد. سرخ ها اما در سومین دقیقه وقت های اضافه در یک ضد حمله سریع با پاس رو به عقب عالی بیفوما و ضربه تماشایی شهرآبادی به گل چهارم رسید.

سه امتیاز برای عبور از استقلال

سرخپوشان تهرانی که با چهره ای متفاوت فصل بیست و ششم لیگ برتر را آغاز کرده اند، با پیروزی برابر استقلال خوزستان ۶ امتیازی شدند تا از رقیب سنتی خود عقب نیفتند و ضمن گرفتن این تیم به خاطر تفاضل گل بهتر صدرنشین لیگ برتر شوند و به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی به مسیر خود ادامه دهند.