آزمون گروه علوم تجربی با یاد ۴ داوطلب شهید کنکور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ نفر در ۴۱۵ شهر کشور برگزار می شود.

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد با حضور بیش از ۴۵۱ هزار داوطلب آغاز شده است.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز با حضور در دانشگاه امام صادق (ع) و در کنار یادبود شهدای این دانشگاه، یاد ۴ داوطلب شهید کنکور ۱۴۰۵ را گرامیداشت.

شهید مهدی قضوی افوسی، شهید امیرمحمدی احمدی کوهبنانی، شهید حنانه علیزاده شیخ طبقی، شهید ضحا اشرفی قهی چهار شهید داوطلب کنکور ۱۴۰۵ بوده اند که قرار بود در کنکور شرکت کنند و در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند.