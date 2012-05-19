  1. فرهنگ و ادب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

«آقای فرماندار» به ناشر تحویل داده شد

«آقای فرماندار» به ناشر تحویل داده شد

آسیه نظام‌شهیدی مجموعه داستان جدیدش را با عنوان «آقای فرماندار» تحویل ناشر داد.

آسیه نظام‌شهیدی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ گفت: «آقای فرماندار» نام مجموعه داستان جدیدم است که البته این نام هنوز موقتی است و به صورت قطعی نمی‌توان گفت که مجموعه با این نام منتشر می‌شود. در حال حاضر این کتاب را با این نام به نشر ققنوس تحویل داده‌ام.

وی افزود: «آقای فرماندار» 13 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد که از یک الگوی مشخص پیروی نمی‌کنند و قالب‌هایشان با یکدیگر تفاوت دارد. من همچنان بعد از مجموعه «تمساح بودایی نیوزیلندی محبوب من»، تجربی داستان می‌نویسم و قالبی مشخص و تکراری را برای نوشتن انتخاب نمی‌کنم. بنابراین داستان‌هایم هم می‌توانند فراواقع باشند یا کاملا رئال باشند.

این نویسنده ادامه داد: با وجود این که قالب مشخصی را برای نوشتن 13 داستان «آقای فرماندار» انتخاب نکرده‌ام، ولی سعی کردم هر داستان، در قالب جدیدی از ارائه مضمون نوشته شود و در واقع چیزی باشد که خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار کند. درونمایه داستان‌ها اساسا انسانی و اجتماعی است. این داستان‌ها نه محوریت موضوع زنان را دارند و نه درباره روابط انسان‌ها هستند بلکه همان‌طور که اشاره کردم محورشان خود انسان و اجتماع است.

نظام‌شهیدی گفت: من کتاب را به تازگی به ناشر تحویل داده‌ام و قرار است تا چندی دیگر وارد مراحل فنی پیش از چاپ و صفحه‌آرایی بشود.

کد مطلب 1606007

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