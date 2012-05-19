«آقای فرماندار» به ناشر تحویل داده شد

آسیه نظامشهیدی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «آقای فرماندار» نام مجموعه داستان جدیدم است که البته این نام هنوز موقتی است و به صورت قطعی نمیتوان گفت که مجموعه با این نام منتشر میشود. در حال حاضر این کتاب را با این نام به نشر ققنوس تحویل دادهام.
وی افزود: «آقای فرماندار» 13 داستان کوتاه را در بر میگیرد که از یک الگوی مشخص پیروی نمیکنند و قالبهایشان با یکدیگر تفاوت دارد. من همچنان بعد از مجموعه «تمساح بودایی نیوزیلندی محبوب من»، تجربی داستان مینویسم و قالبی مشخص و تکراری را برای نوشتن انتخاب نمیکنم. بنابراین داستانهایم هم میتوانند فراواقع باشند یا کاملا رئال باشند.
این نویسنده ادامه داد: با وجود این که قالب مشخصی را برای نوشتن 13 داستان «آقای فرماندار» انتخاب نکردهام، ولی سعی کردم هر داستان، در قالب جدیدی از ارائه مضمون نوشته شود و در واقع چیزی باشد که خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار کند. درونمایه داستانها اساسا انسانی و اجتماعی است. این داستانها نه محوریت موضوع زنان را دارند و نه درباره روابط انسانها هستند بلکه همانطور که اشاره کردم محورشان خود انسان و اجتماع است.
نظامشهیدی گفت: من کتاب را به تازگی به ناشر تحویل دادهام و قرار است تا چندی دیگر وارد مراحل فنی پیش از چاپ و صفحهآرایی بشود.
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