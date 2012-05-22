نسخه جدید فونت نستعلیق با رفع اشکالات گذشته عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تولید قلم نستعلیق رایانهای با هدف گسترش استفاده از خط فارسی در نگارشهای رایانهای و پاسداشت فرهنگ غنی ایران اسلامی در خط تحریری و نوشتار نستعلیق در چندسال گذشته در دستور کار دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی قرار گرفت و با همکاری یکی از شرکتهای خصوصی پیادهسازی و تولید شد و برای استفاده عموم نیز در وبگاه این دبیرخانه قرار گرفت.
خط نستعلیق با توجه به تنوع ارتفاع قرارگیری حروف از خط مبنا یا خط کرسی نوشتاری، برای پیادهسازی و استفاده در ویراشگرهای متن مشکلات بسیاری ایجاد و ترکیبهای ممکن، تنوع را بیشمار می کند که نسخه گذشته این خط برغم استقبال فراوان کاربران و دانلود حدود 400 هزار نسخه از وبگاه دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی، دارای اشکالاتی بود که در نسخه جدید برخی از آنها رفع شده است.
نسخه جدید قلم نستعلیق رایانه ای با امکان ایجاد کشیدگی برای زیبایی با رعایت قواعد خط نستعلیق در نوشتار و همچنین رفع برخی اشکالات عدم انطباق با یونیکد عرضه شده و به تایید استاد خوشنویس امیراحمد فلسفی نیز رسیده است.
دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی با عرضه رایگان این فونت، گام نخست را در احیاء و بکارگیری فونت نستعلیق در محیط رایانهای برداشته تا با کسب نظرات، مراتب ارتقاء، پیشرفت و فراگیر شدن خط فارسی در محیط رایانه فراهم شود.
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