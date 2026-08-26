انتقال قرضی بازیکن جوان پرسپولیس به نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب براجعه مدافع جوان پرسپولیس که نیمی از تمرینات پیش فصل این تیم را به دلیل مصدومیت از دست داد با بازگشت به جمع هم‌تیمی‌های خود نتوانست رضایت مهدی تارتار را برای ماندن در کادرفنی این تیم جلب کند تا از لیست خارج شد.

از این رو باشگاه نساجی مازندران خواهان جذب او شد اما باشگاه پرسپولیس با جدایی قطعی براجعه مخالفت کرد و تنها مجوز حضور قرضی او را برای فصل جاری صادر کرد تا مدافع ۲۰ ساله پرسپولیس راهی قائمشهر شود.

باشگاه پرسپولیس با وجود تایید تارتار برای جدایی این بازیکن اعلام کرد براجعه را نمی فروشد و تنها به عنوان یار قرضی می تواند راهی تیم دیگری شود تا بازی کند.