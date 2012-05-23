سرگردانی بیماران در بیمارستانهای بیرجند/ خیرین در انتظار واگذاری زمین

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط نا بسامان اسکان همراهان بیمار، واقعیتی درد آور در جامعه شهری است که امروز منجر به از بین رفتن صبر خانواده بیمار و بروز رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به پرستار و پزشک شده، به طوری که آمار وقوع حوادث در این حوزه افزایش یافته است.

متاسفانه در حال حاضر سیستم به گونه‏ ا ی است که بیمارستان‌ها بر اساس نظر مردم و بیماران ارزیابی نمی‌ شوند، در حالی که شاخص‏هایی مانند حقوق، ارتقا، امتیاز در سیستم بهداشت و درمان باید رضایتمندی بیمار را در پی داشته باشد اما در حال حاضر رضایت یا عدم رضایت بیمار و خانواده‏اش ملاک نیست.

مشکلاتی که هزاران همراه بیمار با آن‏ ها دست و پنجه نرم می‏ کنند تنها مربوط به عدم پیش‏ بینی فضای مناسب بیمارستانی و امکانات بیمارستان به منظور حضور همراهان است.

حذف پذیرش همراه در بیمارستان‌ ها، تنها پاک کردن صورت مسئله است زیرا هر چند حضور دائمی ‌همراه درکنار بیمار مورد تایید نیست اما مشکلات کنونی در بیمارستان‌ها اوضاع را به سمتی برده که کارکنان بیمارستانی کمک گرفتن از همراهی را نوعی کاهش وظایف مضاعف تلقی کرده، به علاوه آثار روانی آن را بر تسریع بهبود بیمار ضروری می ‏دانند اما حتی برای اخذ این کمک نیز شرایط نامناسب همراهیان، در صدر اصلاحات بیمارستانی قرار نگرفته است.

زمین فراهم شود؛ خیران برای ساخت اقامتگاه همراهان بیمار آماده اند

در شهرستان بیرجند که قطب درمانی استان خراسان جنوبی است ساماندهی وضعیت همراهان بیماران ضرورتی است، که همواره از سوی دستگاه‌ های مختلف به آن تاکید شده، اما تاکنون در جهت رفع آن اقدامی صورت نگرفته است.

در حالی که بیش از دو سال از تصمیم گیری مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی برای احداث مجتمع اقامتی همراه بیمار در بیرجند می گذرد، این پروژه حیاتی در انتظار واگذاری زمین به سر می برد.

همواره برای اجرای پروژه های عمرانی تخصیص اعتبار و تامین هزینه ها از مشکلات و دغدغه های اصلی در اجرای پروژه ها به شمار می رود، که این بار پروژه حیاتی و مهم خراسان جنوبی تامین هزینه شده اما زمینی برای آغاز عملیات اجرایی ندارد.

مجتمع اقامتی همراه بیمار بیرجند در 26 مهر ماه سال 1388 همزمان با آغاز پروژه مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی استان، تصمیم گیری شده و خیران برای تامین کل هزینه های آن اعلام آمادگی کردند، که علیرغم پیگیری های متعدد مجمع خیرین سلامت استان تاکنون هیچ ارگانی برای واگذاری زمین به این مجموعه اقدام نکرده است.

انتظار همراهان سرگردان بیمار در کوچه و خیابان های اطراف بیمارستان در هوای داغ تابستان و شب های سرد زمستان، مسئولان مجمع خیران سلامت را بر آن داشت تا محلی برای اسکان و استراحت همراهان فراهم کنند، که تاکنون این موضوع محقق نشده است.

عدم واگذاری زمین پس از دوسال پروژه اقامتی همراه بیمار را به بن بست رساند

مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، گفت: یکی از مشکلات موجود در درمان بیماران، حضور همراهان بیمار در شرایط نامطلوب و بدون امکانات رفاهی است، که با ساخت این مجتمع این مشکل هم برطرف خواهد شد.

سیدمحمود حسینی اظهارداشت: مجتمع اقامتی همراهان بیمار در زمینی با زیربنای حدود 500 مترمربع با ظرفیت 60 نفر احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع به طور کامل از هزینه های خیرین و مجمع خیرین سلامت استان تامین خواهد شد، افزود: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی و هیچ نهاد و ارگانی نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه نداشته و فقط باید زمین این پروژه را تامین کنند.

حسینی با بیان اینکه بیش از دو سال از آغاز تصمیم گیری برای احداث این مجتمع گذشته و تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است، تصریح کرد: مجمع خیرین سلامت پس از دو سال پیگیری به بن بست رسیده و تاکنون از هیچ نهادی پاسخ مثبتی برای واگذاری زمین دریافت نکرده است.

عدم واگذاری زمین موجب سرمایه گذاری خیرین در استانهای دیگر می شود

مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اقدام های بی نتیجه این مجمع برای تامین زمین مجتمع اقامتی، بیان داشت: برای تامین زمین مکاتبات لازم با اداره اوقاف و امور خیریه استان نیز انجام شد که تاکنون بی پاسخ مانده است.

وی با بیان اینکه یکی از خیرین سرمایه گذار در این پروژه که تفاهم نامه چهار میلیارد ریالی با مجمع خیرین سلامت امضا کرده، به دلیل عدم واگذاری زمین در استان های دیگر سرمایه گذاری کرده است، تاکید کرد: در حال حاضر به لحاظ وجود خیر برای ساخت این مجتمع مشکل نداریم، اما در صورتی که این زمین تامین نشود، خیران سرمایه خود را در جای دیگری هزینه خواهند کرد.

حسینی ادامه داد: بنا بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران غیر از بیماری خود نباید دغدغه دیگری داشته باشند، این در حالی است که در خراسان جنوبی دغدغه گذران روز و شب همراه نیز، بر آلام و دردهای بیماران این استان افزوده می شود.

مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی در پایان از مسئولان اجرایی استان خواست: تا مشکلات همراهان سرگردان بیمار و دغدغه های روانی این افراد را در کوچه و خیابانهای شهر چاره اندیشی کنند.

پای درد دل همراهان بیمار

برای بررسی بیشتر موضوع، سری هم به بیمارستان‏های بیرجند زدیم و از نزدیک درد دل همراهان بیمار را شنیدیم.

یکی از همراهان بیمار که از شهرستان سربیشه آمده در گفتگو با خبرنگار ما می ‏گوید: ارائه خدمات به بیماران و همراهان آنها یکسان نیست، بسیاری از پرستاران و نگهبانان از پاسخ دادن به همراهان بیمار شهرستانی سر بازده و به آنها بی اعتنایی می کنند.

اکبری با بیان اینکه برخی نگهبانان برای حضور در کنار بیمار آشنایان و دوستان خود را در اولویت قرار می دهند، افزود: به دلیل پائین بودن امکانات مالی ام مجبورم شبها و روز ها را برای پیگیری امور بیمارم در کوچه و جلوی درب بیمارستان سر کنم.

وی با تاکید بر اینکه یک خانواده که بیماری در بیمارستان دارد توان حتی مخارج بالای بیمارستانی را هم ندارد، گفت: متحمل شدن هزینه راه برای انتقال بیمار به مرکز استان نیز برای ما زیاد است چه برسد به رفتن به هتل و مهمانسرا.

یک همراه بیمار دیگر که در جلوی درب بیمارستان چادر زده و با خانواده اش در آنجا برای رسیدگی به امورات بیمارش به سر می برد نیز افزود: بیمارستان غذا برای همراهی بیمار تدارک نمی‏بیند به علاوه پرسنل آن رفتار خوبی با همراهیان بیمار ندارند.

وی ادامه داد: به لحاظ اینکه بیمارم به دلیل مشکلات حرکتی به حضور من نیاز دارد نمی ‏توانم روزها سرگردان خیابان‏ها برای پیدا کردن یک جای خواب ارزان قیمت باشم.

وی بیان کرد: مسئولان و پرسنل هم که کوچک ‏ترین راهنمایی نمی‏ کنند هیچ با لحن بسیار بدی جواب همراهان را می دهند که در بسیاری از موراد به دلیل مشکلات عصبی ناشی از بستری بودن یکی از نزدیکان همراهی درگیری بین پرسنل و همراهان به وجود می آید.

در اینجا موضوع اصلی این است که آیا کسی به سلامت همراهان بیمار هم اهمیت می‏دهد؟ همراهانی که به ناچار در هر شرایط جوی به غیر از محوطه بیمارستان یا خیابان ‏های اطراف آن، جایی برای اسکان ندارند.

اینکه خانواده بیمار توقع داشته باشند در داخل بیمارستان، محلی برایش لحاظ شود در تمام دنیا، امری غیر اصولی است اما به نظر می‏ رسد احداث مهمانسرایی خاص همراهان بیماران شهرستانی با در نظر گرفتن کاهش هزینه‏ های اسکان از طریق جذب کمک‏های مردمی، راهکاری مناسب برای ساماندهی این مشکل باشد.