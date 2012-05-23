به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از مسئولان حوزوی و مدیران کل ادارت اوقاف استان‌های مختلف که در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد، اظهار کرد: رسول گرامی اسلام(ص) حدیث معروفی در مورد صدقه جاریه دارد که در منابع اهل سنت و شیعه آمده است.



وی با تاکید بر احیای مساجد و حسینیه ها افزود: اهداف واقفین نیز از جمله اهداف شرعی است که باید مورد توجه قرار گیرند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله وقف در ایران دارای سابقه طولانی است گفت: صدقه جاریه گاهی در صورت وقف عام و گاهی به صورت وقف خاص وجود دارد که در مورد وقف خاص نمی توان تغییر در نیت واقف ایجاد کرد.



وی افزود: در برخی از استان های شرقی و جنوبی، چندان توجهی به مساجد شیعیان نشده است در صورتی که این امر یعنی رسیدگی به وضعیت مساجد به ویژه در این استان ها ضرورت فراوانی دارد.



تأکید بر انجام کارهای فرهنگی



آیت الله سبحانی با تأکید بر آبادانی مساجد از طریق درآمد موقوفات افزود: پرداختن به کارهای فرهنگی به جای اطعام و پذیرایی در شرایط کنونی اولویت دارد.



وی ادامه داد: کتاب های تخصصی ویژه ای به منظور جمع آوری احادیث و روایات مربوط به وقف تدوین شده است اما در شرایط کنونی باید به تهیه کتاب‌های کوچک و کاربردی تر توجه داشت.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه روشن گری مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه احکام وقف ضروری است گفت: اداره اوقاف دارای نظامی ساختارمند است که تبیین آن برای مردم موجب احیای بیشتر و بهتر موقوفات می شود.



وی ادامه داد: روشن گری در خصوص وقف سبب می‌شود که مردم به این امر راغب شده و برای وقف املاک خود رغبت بیشتری داشته باشند.



موقوفات موجب استقلال حوزه های علمیه می شوند



رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه نیز در این دیدار اظهار داشت: مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید همواره بر مسئله استقلال حوزه های علمیه تاکید داشته اند.



حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب افزود: یکی از راه های استقلال حوزه های علمیه، تامین هزینه های آنها از طریق موقوفات است اما توجه لازم به این مسئله صورت نگرفته در حالیکه تاثیرگذاری آن بسیار بالاست.



وی با بیان اینکه گسترش موقوفات حوزوی موجب رفع نیازهای مدارس علمیه می شود گفت: نخستین هم اندیشی وقف و حوزه های علمیه با موضوع احیا و سامان‌دهی موقوفات حوزه‌های علمیه به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در قم برگزار شده است.



رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به حضور بزرگان حوزه علمیه در این هم اندیشی بیان داشت: امیدواریم با هم گرایی در این زمینه شاهد افزایش موقوفات جدید و احیای املاک وقفی قدیمی باشیم.



وی موقوفات حوزوی را پشتوانه مناسبی برای ادامه فعالیت مدارس علمیه دانست و تصریح کرد: احیای موقوفات موجب رشد و توسعه پشتیبانی مالی از حوزه علمیه می شود.



نواب ادامه داد: در چند ساله اخیر و با انتخاب روحانیون به سمت مدیر کلی ادارات اوقاف استان ها، شاهد تاثیرگذاری خوبی در این زمینه بوده ایم.



وی با اشاره به در اختیار گرفتن برخی از موقوفات حوزوی توسط مراکز غیر مرتبط گفت: امیدواریم در دوره جدید و با همت رئیس سازمان اوقاف و امور خیره، تکلیف این موارد مشخص شود.



رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر بهره گیری از نظرات علما و مراجع تقلید در خصوص موقوفات و استفاده صحیح از آنها بیان داشت: راهنمایی های این بزرگواران سبب می شود فردایی بهتر از امروز در انتظار حوزه های علمیه باشد.