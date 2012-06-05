رمان تاریخی «نان و نی» با موضوع واقعه 15 خرداد نوشته شد

محمدرضا شرفی خبوشان در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش رمانی با نام «نان و نی» خبر داد و گفت: این رمان را با موضوع واقعه 15 خرداد برای گروه سنی نوجوان نوشته و برای چاپ در اختیار سوره مهر قرار داده‌ام.

وی ادامه داد: این کتاب 100 صفحه‌ای را می‌توان یک رمان تاریخی محسوب کرد که در چارچوب تاریخی نوشته شده و کاملاً به تاریخ پایبند است، ولی چون مخاطب آن نوجوان است ناگزیر باید روند روایت حوادث به گونه‌ای باشد که برای آنها جذاب باشد و تشویق شوند سیر حوادث را لحظه به لحظه دنبال کنند.

نویسنده «پلاک هشت» با تاکید بر اینکه نوشتن رمانی با این موضوع دغدغه ذهنی‌اش بوده است، بیان کرد: این حرکت مردمی که از ورامین و پیشوا آغاز شده است، ظرفیت‌های زیادی برای نگارش آثار ادبی دارد و از آنجا که خودم در ورامین زندگی می‌کنم از نزدیک با افرادی برخورد دارم که در این حرکت حضور داشته‌اند و هنوز هم وقتی دور هم جمع می‌شوند و خاطراتشان را مرور می‌کنند به واقعه 15 خرداد اشاره دارند.

شرفی افزود: واقعه 15 خرداد بخشی از حافظه تاریخی منطقه ورامین و پیشوا است و وقتی طرح مجموعه روزهای انقلاب در سوره مهر مطرح شد به این انگیزه درونی جهت داد.

وی درباره انتخاب نام «نان و نی» برای رمانش توضیح داد: نان و نی نمادهایی هستند که به کرات در رمان تکرار می‌شوند. وقتی مردم پیشوا و ورامین پیاده به سمت تهران حرکت می‌کنند در مسیر مساله تامین نان این افراد مطرح می‌شود. نی نیز یکی دیگر از المان‌های مطرح در داستان است که به دلایلی بدان اشاره می‌شود.

این نویسنده در پایان گفت: ما داستان را از زاویه دید نوجوانی دنبال می‌کنیم که اتفاقات 15 خرداد را نظاره می‌کند و اینگونه در جریان این مسائل قرار می‌گیرد.