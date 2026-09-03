به گزارش خبرنگار مهر، امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به استقرار پنل اختصاصی معاونت علمی در نمایشگاه امسال، اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم امسال، مستقر کردن «طرح نوشناس»معاونت علمی در داخل خود رویداد اینوتکس است.

وی افزود: شرکت‌ها و فناورانی که به سطح آمادگی فناوری (TRL) چهار یا پنج رسیده‌اند (یعنی طرح و نمونه اولیه آن‌ها آماده است) و قصد ورود به فرایند دانش‌بنیانی دارند، می‌توانند در همین محل رویداد با کارگزاران مستقر ما وارد مذاکره شوند. ما یک فرایند «پیش‌ارزیابی» تعریف کرده‌ایم تا مراحل ارزیابی در همین محل نمایشگاه انجام شود و شرکت‌ها مستقیماً به مرحله دریافت گواهی دانش‌بنیانی هدایت شوند؛ این اقدام گام مثبت و موثری برای اکوسیستم است.

پارادایم «دویدن»؛ محرک اصلی پارک‌های علم و فناوری

مدیرکل دفتر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان درباره ماهیت طرح «نوشناس» توضیح داد: این طرح که از سال گذشته آغاز شده، در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری تعریف شده است. هدف ما هدایت فناوران مستقر در پارک‌ها به سمت تولید نمونه و تجاری‌سازی است تا بتوانند از حمایت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند.

یونسیان با بیان اینکه ما در حال بررسی عملکرد پارک‌های کشور با رویکرد «پارادایم دویدن» هستیم، تصریح کرد: مبنای ما این است که هر پارکی که بیشتر می‌دود و فعالیت بیشتری دارد، حمایت‌های معاونت علمی نیز پشت آن خواهد بود. ما رصد می‌کنیم که کدام پارک ظرفیت‌های استانی خود را بهتر شناسایی کرده و فناوران بیشتری را به ما معرفی می‌کند. اگرچه در برخی استان‌ها هنوز ظرفیت‌ها به طور کامل فعال نشده است، اما ما در حال بررسی و شناسایی پارک‌های فعال‌تر هستیم تا مسیر دانش‌بنیان شدن فناوران آن‌ها را تسهیل کنیم.

گذار از رویداد محوری به خروجی کیفی؛ «اینوتکس اکسپرس»

وی در خصوص تفاوت اینوتکس امسال با سال‌های گذشته گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی حاکم، رویداد اینوتکس امسال با عنوان «اینوتکس اکسپرس» کوچک‌تر شده است، اما از نظر کیفی، موضوع متفاوتی در جریان است. با مدیریت پارک فناوری پردیس، تلاش شده تا خروجی‌های بسیار بهتری حاصل شود.

یونسیان با تأکید بر رویکرد معاون علمی ریاست‌جمهوری افزود: در راستای تاکیدات معاون علمی، ما دیگر به دنبال صرفاً برگزاری نشست‌های تکراری نیستیم؛ هدف اصلی این است که رویداد منجر به اتصال «فناور به سرمایه‌گذار» شود و فناوری به بازار تبدیل گردد. در این مدل، فناور و سرمایه‌گذار یکدیگر را می‌شناسند و این تعامل به اتفاقات مثبت در اکوسیستم منجر خواهد شد.

حل معضلات فناوران در محل؛ فعالیت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی

مدیرکل دفتر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور فعال صندوق نوآوری و شکوفایی در اینوتکس خبر داد و گفت: صندوق نوآوری امسال پنلی ویژه در اینوتکس دارد. تیم‌های مستقر در این پنل آمادگی دارند تا معضلات فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان را به صورت درجا و در محل رویداد حل‌وفصل کنند و خروجی‌های لازم در حوزه صنایع نوآوری را استخراج کنند.

وی فضای حاکم بر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بازدید دو سه ساعت گذشته از میان فناوران، انرژی و اشتیاق بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دیده می‌شود. نکته حائز اهمیت امسال، حضور صندوق‌های خطرپذیر (VC) معتبر است؛ برای نمونه، صندوق نوآوری بانک ملت و همچنین «همراه اول» در نمایشگاه مستقر هستند. جالب اینجاست که همراه اول که در دوره‌های قبلی حضور نداشت، امسال نه تنها حضور دارد، بلکه به عنوان یک حامی بخش سرمایه‌گذاری برای شناسایی فناوران و حمایت مستقیم از آن‌ها وارد عمل شده است که این امر نویدبخش اتفاقات خوبی برای آینده اکوسیستم است.