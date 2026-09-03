زمین زنبق گره کور پل B۱ کرج

عمار ایزدیار، عضو و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین سهم دولت در پروژه پل B۱ اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن قرار است زمینی در منطقه عظیمیه موسوم به «زمین زنبق» را بابت مطالبات این پروژه به عنوان آورده دولت در اختیار پیمانکار قرار دهد.

وی افزود: این زمین باید در اختیار پیمانکار پروژه قرار گیرد و در واقع آورده دولت برای اجرای پروژه محسوب می‌شود، در حالی که شهرداری کرج به تدریج در حال تزریق اعتبار ریالی و انجام تعهدات خود در سهم ۵۰ درصدی پروژه است.

تعهدات شهرداری کرج انجام شده است

ایزدیار با انتقاد از تأخیر در اجرای تعهدات دولت بیان کرد: موضوع ما این است که شهرداری نسبت به سهم ۵۰ درصدی خود در پروژه تعهداتش را انجام می‌دهد، اما متأسفانه دولت با این استدلال که منابع ریالی و پول ندارد، هنوز تعهدات خود را به طور کامل انجام نداده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج ادامه داد: زمین زنبق نیز باید تعیین تکلیف و به پیمانکار تحویل شود، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

وی درباره علت تأخیر در واگذاری زمین گفت: این زمین برای قرار گرفتن در اختیار پروژه، یک فرآیند و سیکل اداری دارد و سازمان ملی زمین و مسکن باید مراحل قانونی مربوط به آن را طی کند. این موضوع همچنین نیازمند طی شدن فرآیندهای مربوط در وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط است و هنوز این چرخه اداری به طور کامل طی نشده تا سند زمین صادر شود.

هزینه بازسازی پل B۱ برعهده دولت باشد

ایزدیار در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش زمین زنبق می‌تواند هزینه مورد نیاز برای ساخت پل را تأمین کند، گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که ساخت این پل به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و طبیعتاً باید بررسی شود که آیا زمین مورد نظر می‌تواند چنین هزینه‌ای را پوشش دهد یا خیر.

وی تأکید کرد: نکته اصلی ما این است که دولت در موارد مختلف برای خسارت‌های ایجادشده به مردم اعتبار اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در خصوص این پل نیز که در جریان حمله آمریکا آسیب دیده است، دولت باید هزینه بازسازی را جبران کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج تصریح کرد: چرا باید این هزینه از سهم شهرداری و بودجه شهر کرج پرداخت شود؟ دولت اگر منابع مالی ندارد، می‌تواند از صندوق توسعه ملی برای بازسازی زیرساخت‌های کشور مجوز و اعتبار دریافت کند.

پل B۱ پروژه‌ای مهم برای شبکه حمل‌ونقل کرج است

ایزدیار گفت: امروز چه مصداقی بهتر از این پل و چه پروژه‌ای مهم‌تر از آن برای بازسازی زیرساخت‌های کشور وجود دارد؟ این پروژه در مسیر یکی از محورهای مهم ارتباطی کرج قرار دارد و باید برای تکمیل آن تصمیم جدی گرفته شود.

وی افزود: شهرداری کرج در بخش مربوط به خود، پروژه را تا مراحل پایانی پیش برده بود و کار تقریباً در حال تکمیل بود، اما اکنون که پل آسیب دیده است، منطقی نیست دوباره هزینه سنگین بازسازی از منابع محدود شهرداری پرداخت شود.

راه دسترسی موقت نباید مشکل ترافیکی ایجاد کند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج در ادامه درباره راه دسترسی در حال اجرای کنار پل B۱ نیز اظهار کرد: این مسیر ارتباط مستقیمی با ساخت پل ندارد و به صورت موقت برای استفاده از ظرفیت بزرگراه تا زمان تکمیل پل اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه نگرانی اصلی در خصوص پیامدهای ترافیکی این مسیر است، گفت: در محور جنوب به شمال بلوار جانبازان، به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و همچنین در مسیر شمال به جنوب این بلوار در ساعات عصرگاهی، شاهد ترافیک سنگینی خواهیم بود.

ایزدیار ادامه داد: باید توجه داشت که ظرفیت مسیر در محدوده پل و تونل بیلقان محدود است و در برخی نقاط امکان عبور خودروها تنها از یک خط وجود دارد. بنابراین اگر قرار باشد ظرفیت ترافیکی بزرگراه شمالی وارد این مسیر شود، باید از قبل برای مدیریت آن برنامه‌ریزی شود.

ایزدیار درباره مطالبه اصلی مدیریت شهری کرج از دولت نیز گفت: انتظار ما این است که دولت ابتدا سهم ۵۰ درصدی خود در این پروژه را که نسبت به آن تعهد دارد، انجام دهد و علاوه بر آن، بودجه بازسازی پل B۱ یا همان پل آیت‌الله رئیسی را نیز تأمین کند.

پروژه‌های اولویت‌دار شهر در انتظار اعتبار

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج با اشاره به برخی پروژه‌های شهری اظهار کرد: در بودجه امسال پروژه‌هایی مانند دسترسی انتهای آزادراه شهید همت به پل کلاک پیش‌بینی شده است؛ پروژه‌ای که می‌تواند منطقه کلاک بالا را از بن‌بست ترافیکی خارج کرده و شهرک جهان‌نما را نیز به شبکه دسترسی متصل کند.

وی افزود: با وجود اهمیت این پروژه، به دلیل کمبود منابع مالی هنوز اسناد مناقصه آن انجام نشده و پروژه‌های دیگری نیز در شهر وجود دارند که به دلیل محدودیت اعتبارات در انتظار تأمین منابع هستند.

ایزدیار گفت: در چنین شرایطی منطقی نیست منابع محدود شهرداری که باید برای رفع مشکلات و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهر هزینه شود، دوباره صرف جبران هزینه‌های ناشی از آسیب به زیرساختی شود که دولت نیز در آن سهم و مسئولیت دارد.