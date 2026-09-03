سرانه فضای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پایین تر از استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت ایرانی جم در دیدار با آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پایین تر از استانداردهای موجود بوده و نیاز است مساعدت‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: نمونه بارز این کمبود مهم و اساسی، فضای آموزشی موجود در دانشکده پرستاری و مامایی است که با اشتغال به تحصیل حدود ۸۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین پذیرش دانشجوی دکترای پرستاری در آینده ای نزدیک از فضای فیزیکی محدودی برخوردار بوده و از این بابت مشکلات فراوانی وجود دارد. و خواستار مساعدت بیشتر مسئولین استانی در این زمینه هستیم.

نازیلا وثوقی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل نیز گزارشی از وضعیت آموزشی این دانشکده و چالش های موجود ارائه داد.

در پایان این جلسه، آیت الله عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، رهنمودها و توصیه های لازم را در خصوص مسائل مختلف علمی و آموزشی دانشکده بیان کردند.