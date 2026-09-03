دربی متفاوت با آمار شبیه به هم؛ استقلال دقیق بود پرسپولیس فعال!

به گزارش خبرنگار مهر، شهرآورد ۱۰۷ پایتخت برخلاف بسیاری از دربی‌های سال‌های اخیر، مسابقه‌ای پرموقعیت و رو به جلو بود و آمار نیز این موضوع را تأیید می‌کند. پرسپولیس در مجموع ۲۱ شوت به سمت دروازه استقلال زد، در حالی که آبی‌پوشان ۱۳ شوت به ثبت رساندند.

با این حال استقلال در تعداد شوت‌های داخل چارچوب عملکرد بهتری داشت. از مجموع ۱۳ شوت این تیم، ۶ ضربه در چارچوب قرار گرفت، در حالی که پرسپولیس از ۲۱ شوت خود ۵ ضربه در چارچوب داشت. این آمار نشان می‌دهد شاگردان مهدی تارتار اگرچه بیشتر اقدام به شوت‌زنی کردند، اما استقلال در تبدیل حملات خود به ضربات دقیق‌تر موفق‌تر بود.

پرسپولیس در خلق موقعیت دست بالا را داشت

یکی از مهم‌ترین اعداد این مسابقه، آمار «امید گل» یا xG است. پرسپولیس در این شاخص به عدد ۱.۸۵ رسید و استقلال ۱.۳۴ را ثبت کرد. فاصله موجود نشان می‌دهد پرسپولیس از نظر کیفیت و حجم موقعیت‌های ایجادشده، شرایط بهتری نسبت به رقیب خود داشت؛ با این حال در نهایت هر دو تیم تنها یک بار موفق به باز کردن دروازه حریف شدند.

تساوی یک - یک نیز از همین منظر قابل توجه است چرا که آمار موقعیت‌های گلزنی نشان می‌دهد پرسپولیس فرصت‌های بیشتری برای رسیدن به گل دوم داشت، اما استقلال نیز با بهره‌گیری بهتر از شوت‌های خود توانست در مسابقه باقی بماند.

مالکیت بیشتر پرسپولیس

در بخش مالکیت توپ نیز پرسپولیس تیم مسلط‌تر میدان بود. سرخپوشان ۵۵.۳ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و سهم استقلال ۴۴.۷ درصد بود.

این میزان مالکیت البته به معنای برتری مطلق پرسپولیس نبود چرا که استقلال با وجود در اختیار داشتن زمان کمتر توپ، توانست تعداد بیشتری از ضربات خود را در چارچوب قرار دهد و در نهایت نیز یک گل به ثمر برساند.

پاس بیشتر برای سرخپوشان

پرسپولیس همچنین در تعداد پاس‌های ثبت‌شده عملکرد بهتری داشت. این تیم ۳۹۴ پاس در جریان مسابقه ارسال کرد و استقلال ۳۶۶ پاس به نام خود ثبت کرد. درصد دقت پاس نیز به سود پرسپولیس بود. سرخپوشان با ۷۸.۴ درصد دقت پاس، اندکی بالاتر از استقلال قرار گرفتند که ۷۶.۶ درصد از پاس‌های خود را با موفقیت به مقصد رساند.

این آمار با مالکیت بیشتر پرسپولیس همخوانی دارد و نشان می‌دهد تیم تارتار در گردش توپ و حفظ آن، عملکرد بهتری نسبت به حریف داشت.

استقلال در دوئل‌ها موفق‌تر بود

در بخش موفقیت در نبردها اما استقلال عملکرد بهتری داشت. آبی‌پوشان ۵۰.۱ درصد از نبردهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند، در حالی که این آمار برای پرسپولیس ۴۹.۹ درصد بود.

فاصله بسیار اندک دو تیم در این شاخص نشان می‌دهد رقابت‌های فردی در میانه زمین و مناطق مختلف مسابقه بسیار نزدیک دنبال شده و برتری استقلال در این بخش چندان چشمگیر نبوده است.

بازی کم‌خطا و کنترل‌شده از نظر انضباطی

از نظر خطا نیز استقلال با ۹ خطا عملکرد کم‌خطاتری نسبت به پرسپولیس داشت که ۱۳ خطا مرتکب شد. داور مسابقه همچنین به بازیکنان استقلال ۲ کارت زرد و به بازیکنان پرسپولیس یک کارت زرد نشان داد. هیچ‌یک از دو تیم در این مسابقه کارت قرمز دریافت نکردند و بازی از این حیث بدون اخراج به پایان رسید.

در مجموع، آمار دربی ۱۰۷ هم نشان می دهد سرخابی ها تمایل به برد داشتند. پرسپولیس مالکیت و تعداد شوت بیشتری داشت و از نظر امید گل نیز برتری محسوسی ثبت کرد اما استقلال در دقت شوت‌ها و نبردهای داخل زمین عملکرد بهتری داشت. در نهایت همین توازن آماری باعث شد دو تیم سهمی برابر از امتیازات دربی داشته باشند.