محسن هجری نویسنده و دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد خط مشی و مسیری که انجمن نویسندگان در دو سال آینده انتخاب می‌کند، ماحصل رایزنی اعضای هیئت مدیره خواهد بود و مهم این است که دوستانمان در هیئت مدیره چه اولویت‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های انجمن، مسائل صفی نویسندگان کودک و نوجوان است. مقصود از این دغدغه‌ها به عنوان مثال این است که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نویسندگان، مشخص نبودن چارچوب‌های قراردادشان است که باعث شده طی سال‌های گذشته در عقد قرارداد با ناشر به مشکل بربخورند. بعضی اوقات این مشکلات با ریش سفیدی و حکمیت انجمن حل شده اما در موارد دیگر مساله حل نشده و کار به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

این نویسنده در ادمه گفت:‌ این موضوع همیشه یکی از دغدغه‌های بزرگ ما بوده است که به نوعی حقوق صنفی نویسنده تامین شود. مورد دیگری که با وزارت ارشاد هم آن را مطرح کرده‌ایم، تعریف کلی صنفی نویسنده کودک و نوجوان است؛ این که نویسنده به چه کسی گفته شود و اصولاً وقتی فردی نویسنده کودک و نوجوان است، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ مثلا اگر فرد مولف باشد، باید 3 کتاب و اگر مترجم باشد، باید 5 کتاب داشته باشد تا بتواند عضو انجمن باشد.

هجری گفت: معیارهایی هم هست که خانه کتاب برای نویسندگان تعیین کرده تا مشمول بیمه نویسندگان قرار بگیرند و مثلا باید فرد 5 کتاب داشته باشد تا محق باشد از بیمه نویسندگان استفاده کند. مثلاً نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک تعریف، نویسنده کسی است که آثار مکتوبش به چاپ رسیده و توزیع شده باشد نه این که دست‌نوشته‌هایی داشته باشد که منتشر نشده‌اند. بنابراین می‌توانیم و باید براساس معیارهایی نویسنده کودک و نوجوان را تعریف کنیم.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان گفت: اگر این گونه تعاریف تبیین بشود، در نتیجه آن اگر قرار باشد، مسکن یا بیمه و تسهیلاتی تعلق بگیرد، با توجه به تعاریف و چارچوب‌ها این کار راحت‌تر صورت می‌گیرد و حقوق و مزایا به درستی تقسیم می‌شود. یک نکته و دغدغه دیگر این است که نویسندگان نیاز به دادگاه‌های خاص دارند که مسائل و مشکلاتشان در آن دادگاه‌ها حل و فصل شود. وقتی نویسنده‌ای برای احقاق حق تضییع‌شده‌اش اقدام می‌کند، به نظرم به دادگاه تخصصی دارد، چون بسیاری از نویسندگان در راهرو‌های دادگستری ساعت‌های زیادی از زمان خود را از دست می‌دهند تا پرونده‌شان در جریان بیفتد و مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: به نظرم این هم به موضوع تعریف صنفی برمی‌گردد. هم مزایا و هم مسائل قضایی از تعریف صنفی ریشه می‌گیرند که اگر این تعریف، به درستی تبیین شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد و کودکانمان هم احساس خوبی خواهند داشت از این که اگر در آینده نویسنده شدند، به رسمیت شناخته خواهند شد. این موضوع تعریف صنفی از قبل دغدغه بوده و هنوز هم هست. معیارهایی مانند 3 کتاب تالیفی و 5 کتاب ترجمه‌ای هم به مرور زمان تغییر کرده‌اند. مثلا مناقشه‌ای که وجود داشته و دارد این است که برخی کتاب‌ها پژوهشی‌اند، آیا می‌توان آن‌ها را هم در این شمار به حساب آورد یا خیر؟ یا مثلا درباره انتشار آثار در فضای مجازی هنوز صحبت‌ نشده است که آیا می‌توان چنین آثاری را هم در زمینه آثار مکتوب یک نویسنده به حساب‌ آورد یا خیر؟ این مسائل یقینا کارهای کارشناسی می‌طلبد.

هیأت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به زودی و طی روزهای آتی (احتمالا سه‌شنبه) با مدیریت مجید راستی رئیس جدید هیئت مدیره این انجمن، تشکیل جلسه خواهد داد که مطالب بیان شده توسط هجری از موارد مطرح شونده در این جلسه خواهند بود.