به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به این‌که خداوند سبحان در قرآن‌کریم یکی از فلسفه‌های آفرینش را "عبادت" معرفی می‎کند گفت: راغب در کتاب غنی "مفردات"، عبادت را با ترکیب "عبدالطریق" عنوان کرد و برخی علماء و بزرگان نیز در راستای توصیف راغب، عبادت را خداگونه شدن، رنگ خود را فراموش کردن و رنگ الهی به خود گرفتن می‎دانند.

حجت‎الاسلام علی خاتمی افزود: انسان وقتی می‌تواند رنگ خود را کنار گذاشته و خداگونه شود که بتواند به طور صحیح، ارزش‎های الهی را در خود پیاده کرده و در مسیر حق حرکت کند.

وی با تأکید بر اینکه همه مشکلات امروزی بشر از فراموش کردن خداوند است، افزود: اگر بشر امروز "منیت" را کنار بگذارد و رنگ الهی به خود بگیرد، گرفتاری‌های او از بین رفته و به سرعت مسیر تکامل را طی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان ادامه داد: طبق روایتی، محبّت اگر تکرار شود به عشق تبدیل می‌شود و چون «عشق» واژه بسیار سنگینی است، در روایات ظاهرا بسیار کم استفاده شده است.

امام جمعه زنجان، ریشه رسیدن به کمال محبت خداوند متعال را "خلوص" دانست و افزود: خداوند متعال نیز در آیه 162 سوره انعام خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید: "قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین" و تفسیر این آیه را در رفتار پیامبراکرم(ص) در هنگام نماز خواندن می‌توان مشاهده کرد که تمام وجودش غرق در خدا می‌شود.

حجت‌الاسلام خاتمی، ضمن تشکر از مسئولان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف سال 91، یادآور شد: نظم برنامه‌ها، آرایش محیطی مساجد و برنامه‌ریزی دقیق دو دانشگاه زنجان و علوم پزشکی برای اولین مراسم اعتکاف دانشجویی بسیار مطلوب بوده است.