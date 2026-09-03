https://mehrnews.com/x3cY82 ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6936783 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۲ صد و هشتاد و هفتمین شب حضور لنگرودی ها در میدان لنگرود- در این فیلم، صد و هشتاد و هفتمین شب حضور لنگرودی ها در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6936783 کپی شد مطالب مرتبط ورود پیکرهای مطهر جانباختگان بلوار وکیل آباد مشهد به تجمعات شبانه تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو هفتمین شب پایداری و مقاومت حجتالاسلام نصرینژاد: منتظر واقعی امام زمان(عج) اهل بصیرت و وحدت است روایت مهر از صد و هشتاد و هفتمین حضور مردم آستانه در تجمعات حجت الاسلام حسینی اشکوری: هفته وقف فرصتی برای احیای موقوفات است قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۸۷ رسید صد و هشتاد و هشتمین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان نقوی: کاهش قیمت برنج با افزایش هزینههای کشاورزان همخوانی ندارد برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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